Prva velika zmaga Pogačarja v sezoni večdnevnih dirk

V skupnem seštevku je Tadej Pogačar za 35 sekund ugnal Britanca Adama Yatesa (Ineos Grenadiers) in PortugalcaJoaa Almeido(Deceuninck-Quick-step) za 1:02 minute. Doslej je bil 22-letnik s Klanca pri Komendi najboljši na večdnevnih dirkah po Algarveju (2019), Kaliforniji (2019), Valencii (2020) in lanski dirki po Franciji. Skupaj ima 19 zmag. Pogačar je zmago na domači dirki svoje ekipe UAE Team Emirates začel tlakovati že v prvi etapi, ko je z manjšo skupino še 22 kolesarjev razbil glavnino in jo za sabo pustil za več kot osem minut. Nadaljeval je z odličnim kronometrom v drugi ter etapno zmago v gorski tretji etapi. Prednost je zadržal tudi po drugi gorski etapi in sezono začel na najboljši možni način.

Zadnja etapa je postregla s ciljnim sprintom glavnine, v katerem je bil tokrat najhitrejši Avstralec Caleb Ewan (Lotto Soudal), ki je ugnal Irca Sama Bennetta (Deceuninck-Quick-step). Proste roke je imel danes v zaključku tudiLuka Mezgec (Team BikeExchange), ki je kot najboljši Slovenec zasedel osmo mesto.