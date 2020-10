ACH brez težav do tretje zmag

Ljubljančani so v prvih dveh nizih tekmece povsem nadigrali. Že na začetku nizov so si priigrali zanesljivo prednost, ki so jo do konca le še večali. Jure Okrogličin Matej Kök sta zanesljivo držala sprejem, kar je omogočalo zanesljiv napad, v katerem se je s 16 točkami izkazal Božidar Vučićević.

Toda varovanci Matije Pleškaso se nekoliko prehitro zadovoljili, v tretjem nizu so pri sprejemu popustili, tako da so bili Avstrijci lahko bolj enakovredni. Nekaj časa so vodili, a ko je bilo potrebno, so domači stopili na plin in vendarle prišli do zanesljive zmage.