ACH okrepil še en mlad slovenski reprezentant

Ljubljana, 26. 05. 2026 14.07 pred 23 minutami 2 min branja 0

Avtor:
STA
Rok Bračko

Odbojkarji ACH Volleyja Ljubljana so v svoj pester mozaik sestavljanja moštva za prihodnjo sezono dodali še en biser. V Tivoliju bo namreč odslej igral slovenski reprezentant, 22-letni Rok Bračko, so potrdili v klubu.

Ljubljančani do 22. naslova državnih prvakov
Odbojkarji ACH so v igralsko sestavljanko v minulih tednih dodali pestro zasedbo. Pogodbe so podpisali Sebastian Sablatnig, Uroš Planinšič, Grega Okroglič, Rok Jerončič in nazadnje še Rok Bračko. Štajerec, rojen 21. aprila 2004 v Mariboru, se najbolje počuti na mestu sprejemalca, visok je 195 cm, za seboj pa ima že nekaj reprezentančnih izkušenj. Tudi v teh dneh je na pripravah slovenske odbojkarske reprezentance, po koncu aktivnosti v izbrani vrsti pa bo na mestu sprejemalca v klubu dopolnil konkurenco ob izkušenem kapetanu Tinetu Urnautu ter mlajšima Luki Marovtu in Jaki Prevorčniku.

Bračko je v Sloveniji doslej igral v Framu, Hočah in Mariboru, predlani se je preselil k Paris Volleyju, v lanski sezoni je bil član še enega francoskega prvoligaša Chaumonta, nazadnje pa je zaigral za maroškega prvaka iz Rabata.

"Izjemno vesel in počaščen sem, da bom v prihodnje zastopal barve ljubljanskega ACH Volleyja. Cilji in vizija kluba so jasni in jaz sem izredno motiviran, da prispevam k izpolnitvi zastavljenega. S fanti se dobro poznamo in prepričan sem, da bomo skupaj v Ljubljani spisali uspešno odbojkarsko zgodbo," se je ob podpisu pogodbe smejalo Bračku.

V pisarnah pod Rožnikom so tako okvirno že uresničili želje in cilje glede okrepitev pred novo sezono, kjer bo ACH Volley Ljubljana meril visoko tudi v ligi prvakov. Izvršni direktor ACH Volleyja Ljubljane Aleš Jerala je predstavil smele načrte: "Mozaik ekipe je sestavljen. Ocenjujem, da imamo dovolj kakovosti, da lahko nadgradimo lanske rezultate v Evropi, in v prihodnji sezoni naredimo odmeven dosežek. Igralcem želim uspešno reprezentančno poletje in upam, da se v klubsko okolje vrnejo zdravi."

