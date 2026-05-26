ACH okrepil še en mlad slovenski reprezentant

Odbojkarji ACH so v igralsko sestavljanko v minulih tednih dodali pestro zasedbo. Pogodbe so podpisali Sebastian Sablatnig, Uroš Planinšič, Grega Okroglič, Rok Jerončič in nazadnje še Rok Bračko. Štajerec, rojen 21. aprila 2004 v Mariboru, se najbolje počuti na mestu sprejemalca, visok je 195 cm, za seboj pa ima že nekaj reprezentančnih izkušenj. Tudi v teh dneh je na pripravah slovenske odbojkarske reprezentance, po koncu aktivnosti v izbrani vrsti pa bo na mestu sprejemalca v klubu dopolnil konkurenco ob izkušenem kapetanu Tinetu Urnautu ter mlajšima Luki Marovtu in Jaki Prevorčniku.

Bračko je v Sloveniji doslej igral v Framu, Hočah in Mariboru, predlani se je preselil k Paris Volleyju, v lanski sezoni je bil član še enega francoskega prvoligaša Chaumonta, nazadnje pa je zaigral za maroškega prvaka iz Rabata.