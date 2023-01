ACH potrdil prvo mesto po rednem delu srednjeevropske lige

Ljubljančani so na svoji predzadnji tekmi rednega dela srednjeevropske lige v domači dvorani gostili drugo uvrščeno Zadrugo Dob. Oranžni zmaji in Dobljani so si že pred zadnjim turnirjem zagotovili nastop v polfinalu (v njem bodo štiri najboljše ekipe igrale dve tekmi in ne bo zaključnega turnirja), v igri je bil le boj za prvo mesto po rednem delu.

Avstrijska ekipa je dve tekmi pred koncem za tokratnimi tekmeci zaostajala pet točk, kar pomeni, da bi si gostitelji najboljši izhodiščni položaj pred končnico zagotovili že z osvojeno točko za poraz 2:3.

A slovenski prvaki in branilci naslova so želeli več, še enkrat so hoteli dokazati, da so z naskokom najboljša ekipa lige. In pri tem so bili prepričljivi, od samega začetka so kazali, kdo je gospodar v Tivoliju.