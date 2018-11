ACH se brez dobljenega niza vrača s prvega gostovanja v ligi prvakov

Dvoboj med nekdanjimi evropskimi prvaki, ki jih vodi svetovni prvak s Poljsko, Belgijec Vital Heynen, je bil izenačen le v prvem nizu in delu drugega. Nato pa so Ljubljančani začeli delati napake, slabo sprejemali tekmečeve začetne udarce, Nemci pa so stopnjevali ritem in prišli do zmage, ki so jim jo strokovnjaki pripisovali že pred dvobojem.

ACH bo naslednjo tekmo odigral 18. decembra, v Ljubljani bo gostil Zenit iz St. Peterburga, ki je v prvem krogu skupine C doma ugnal Chaumont s 3:2.