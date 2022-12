ACH Volley brez težav do zmage proti Amstettnu

Ljubljančani so tretji turnir letošnje izvedbe srednjeevropske lige začeli z zmago, skupno pa so pri šestih s prav toliko tekem. Ob tem so izgubili le en niz. Amstetten, ki ga s klopi vodi slovenski strokovnjak Andrej Urnaut, pa po petih tekmah ostaja pri dnu brez zmage z vsega tremi osvojenimi nizi.

V prvem nizu so domači dolgo kljubovali favoriziranim Ljubljančanom. Približali so se na 16:19, nato pa so varovanci Radovana Gačiča postavili stvari na svoje mesto in niz dobili s 25:17. V drugem je po hitrem vodstvu ACH Volleyja domača zasedba stik držala do sredine niza, nato pa je do izraza vnovič prišla kakovost aktualnih prvakov.

Tretji niz je bil sprva še najbolj izenačen, a daleč od tega, da bi gostje dovolili presenečenje. Po vodstvu s 13:11 so se hitro odlepili in mirno pripeljali dvoboj do konca ter vpisali šesto zmago v tekmovanju.

Od preostalih slovenskih klubov tekma danes čaka še Mariborčane, ki so trenutno na sredini lestvice. Na peti tekmi bodo ob 19.30 proti avstrijski Zadrugi Dob lovili tretjo zmago. V četrtek bo njihov tekmec slovaški Rieker Komarno.

Tretja slovenska ekipa v srednjeevropski ligi, Calcit Volley, je edino tekmo tretjih turnirjev odigrala predčasno, in sicer 13. decembra, ko je premagala Mladost iz Zagreba s 3:0. Na lestvici z razmerjem zmag in porazov 5-1 zaseda drugo mesto.