ACH Volley do nove zmage v srednjeevropski ligi

Ljubljančani so v tekmo z ekipo iz Gradca vstopili kot veliki favoriti, saj so bili vodilni na lestvici s stoodstotnim izkupičkom po dvanajstih tekmah. Tako je ostalo tudi po 13. tekmi, in sicer proti predzadnji zasedbi te lige, ki po svoji 14. tekmi ostaja pri le eni zmagi.

Kakovostna razlika se je tudi tokrat hitro pokazala, Ljubljančani so vse tri nize dobili precej zanesljivo. V prvem so gosti vsaj približno držali korak do izida 17:13, potem pa jim je ACH Volley dovolil le še eno točko.

Tudi v drugem nizu so ljubljanski odbojkarji prevladovali. V tem delu igre so si že prej priigrali zajetno prednost, ko so med drugim povedli s 7:1, pozneje pa bili ves čas v ospredju, čeprav so tekmeci še opozorili nase in se približali na 18:16 in 19:17. Zatem pa so gostitelji s šestimi zaporednimi točkami dobili še drugi niz.

Tretji niz so ljubljanski odbojkarji znova odprli zelo zanesljivo, povedli s 6:1, gosti so se spet približali pri 17:14, pozneje pa so znova prevladovali domači in zanesljivo dobili tudi ta del igre.

V domači zasedbi je bil z 20 točkami najboljši Alen Šket, pri gostih pa Slovenec Sergej Drobnič z desetimi.