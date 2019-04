ACH Volley potrebuje le še zmago za 16. ligaško zvezdico

ACH je resno vzel opozorilo Kamničanov s prve tekme, ki je končala z izidom 3:2, da bodo morali, če hočejo Kamničane premagati, pokazati odbojko, kot jo najbolje znajo. Tokrat so bili zelo prepričljivi, po izenačenem prvem nizu so pritisnili s servisi, si že na začetku nizov priigrali prednost (v drugem nizu 11:3, v tretjem 12:3), ki so jo z zanesljivo igro držali do konca. Boljši so bili v vseh elementih, nekoliko so jim olajšali delo tudi Kamničani, ki so storili veliko napak pri servisu.

Polna dvorana v Kamniku je izenačeno tekmo videla le v prvem nizu, ko sta se ekipi do izida 18:18 izmenjavali v vodstvu, nobena si ni priborila več od točke prednosti. ACH je prvič za dve točki povedel po asu Dika Purića, Matic Videčnikje vodstvo še povišal, domači so se še približali, po bloku Timofeju Polujanuna 23:24, a je Polujan svojo napako popravil in ljubljanski ekipi zagotovil vodstvo z 1:0.

Đirlić 'poserviral' Kamničane za hitro vodstvo z 11:3

V drugem nizu so prvaki takoj povedli, po odličnih servisih Petra Đirlićaje bilo na semaforju hitro 3:11. Kamničani se sicer niso predali, a igra tekmecev je bila tokrat predobra, da bi lahko naredili kakšno večjo serijo in se nevarneje približali. Najbližje so prišli na -4, a gostujoči trener Matija Pleškoje znal v pravem času vzeti odmor, po katerem so njegovi varovanci dodali plin in se spet odlepili.

Enako velja za tretji niz, ki so ga Ljubljančani začeli z vodstvom 12:3, za katerega so bili spet najbolj zaslužni servisi Đirlića. Kamničani so nato tekmece najbližje so prišli na pet točk zaostanka 18:23, toda več jim zanesljivi "zmaji" niso dopustili. Pri ACH Volleyju sta bila s 13 najučinkovitejša Đirlić in Polujan, na drugi strani jih je Dimitrij Babkovprav tako dosegel 13. Tretja tekma bo v četrtek v Tivoliju.

1. DOL za moške, finale, 2. tekma:

Calcit Kamnik ‒ ACH Volley 0:3 (-23, -17, -19)

* Športna dvorana Kamnik, gledalcev 850, sodnika: Markelj, Pevc.

* Calcit Volley: Hribar, Bregar 4, Golob, Jereb, Ratek 2, Vidmar 4, Babkov 13, Štalekar 6, Lakner, Kotnik 4, Štembergar Zupan 7, Ivković 2, Lazar.

* ACH Volley: Kovačič, Purič 7, Pavlović, Satler, Brulec, Đirlić 13, Okroglič, Mantha 2, Vilimanović 3, Pokeršnik 11, Videčnik 3, Polujan 13.