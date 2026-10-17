ACH Volley s trudom do zgodovinskega superpokala

Favorizirani ACH Volley Ljubljana je proti Panviti Pomgrad sicer osvojil premierni slovenski superpokal v moški konkurenci, za zmago pa so se morali Ljubljančani bistveno bolj potruditi, kot so to pričakovali poznavalci odbojke, in do nje prišli šele po dveh urah trdega boja.

Ljubljanski trener Igor Kolaković je pred začetkom klubske sezone pohvalil zavzetost svojih varovancev na treningih in prvi niz je ob visoki razliki potrdil napovedi. V drugem pa so si Prekmurci že v uvodu priigrali drobno prednost in predvsem po zaslugi razpoloženega Jake Cestnika niz z nekaj sreče ob zbrani igri v končnici tudi osvojili.