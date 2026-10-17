ACH Volley s trudom do zgodovinskega superpokala

Favorizirani ACH Volley Ljubljana je proti Panviti Pomgrad sicer osvojil premierni slovenski superpokal v moški konkurenci, za zmago pa so se morali Ljubljančani bistveno bolj potruditi, kot so to pričakovali poznavalci odbojke, in do nje prišli šele po dveh urah trdega boja.
Ljubljanski trener Igor Kolaković je pred začetkom klubske sezone pohvalil zavzetost svojih varovancev na treningih in prvi niz je ob visoki razliki potrdil napovedi. V drugem pa so si Prekmurci že v uvodu priigrali drobno prednost in predvsem po zaslugi razpoloženega Jake Cestnika niz z nekaj sreče ob zbrani igri v končnici tudi osvojili.
Tudi v tretjem nizu je Kolaković dolgo iskal šesterko, ki bo strla odpor borbenih gostov. Ti so do izida 15:15 večji del vodili, nazadnje pa so bili blizu pri izidu 18:17, a so Ljubljančani z dvema zaporednima točkama lažje zadihali, pri 24:20 pa je bilo jasno, da bodo dobili tudi niz. V četrtem nizu so slovenski državni prvaki in pokalni zmagovalci stvari vendarle postavili na svoje mesto in najpozneje pri izidu 18:11 se je tehtnica dokončno prevesila na stran ACH Volleyja.
Že popoldne so odbojkarice Gen-I iz Nove Gorice ugnale lanske državne in pokalne prvakinje OTP banko Branik Maribor s 3:0 (23, 16, 21) in postale prve ženske zmagovalke superpokala. Gre za novo tekmovanje Odbojkarske zveze Slovenije, ki želi po vzoru drugih držav povečati prepoznavnost odbojke in tekmovanje v prihodnjih letih razviti v tradicionalni uvod v sezono.
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