Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Nogomet Liga prvakov Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Drugi športi

ACH Volley s trudom do zgodovinskega superpokala

Ljubljana, 17. 10. 2026 21.09 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
STA
Slovenski odbojkarski superpokal: ACH Volley - Panvita Pomgrad

Odbojkarji ACH Volleyja so po pričakovanjih osvojili slovenski superpokal. V Črnučah so v novem uvodu v klubsko sezono ugnali Panvito Pomgrad s 3:1 (16, -23, 21, 17). Do naslova so prišle tudi odbojkarice Gen-I iz Nove Gorice, ki so s 3:0 (23, 16, 21) ugnale nasprotnice iz Maribora.

Favorizirani ACH Volley Ljubljana je proti Panviti Pomgrad sicer osvojil premierni slovenski superpokal v moški konkurenci, za zmago pa so se morali Ljubljančani bistveno bolj potruditi, kot so to pričakovali poznavalci odbojke, in do nje prišli šele po dveh urah trdega boja.

Ljubljanski trener Igor Kolaković je pred začetkom klubske sezone pohvalil zavzetost svojih varovancev na treningih in prvi niz je ob visoki razliki potrdil napovedi. V drugem pa so si Prekmurci že v uvodu priigrali drobno prednost in predvsem po zaslugi razpoloženega Jake Cestnika niz z nekaj sreče ob zbrani igri v končnici tudi osvojili.

Tudi v tretjem nizu je Kolaković dolgo iskal šesterko, ki bo strla odpor borbenih gostov. Ti so do izida 15:15 večji del vodili, nazadnje pa so bili blizu pri izidu 18:17, a so Ljubljančani z dvema zaporednima točkama lažje zadihali, pri 24:20 pa je bilo jasno, da bodo dobili tudi niz. V četrtem nizu so slovenski državni prvaki in pokalni zmagovalci stvari vendarle postavili na svoje mesto in najpozneje pri izidu 18:11 se je tehtnica dokončno prevesila na stran ACH Volleyja.

Že popoldne so odbojkarice Gen-I iz Nove Gorice ugnale lanske državne in pokalne prvakinje OTP banko Branik Maribor s 3:0 (23, 16, 21) in postale prve ženske zmagovalke superpokala. Gre za novo tekmovanje Odbojkarske zveze Slovenije, ki želi po vzoru drugih držav povečati prepoznavnost odbojke in tekmovanje v prihodnjih letih razviti v tradicionalni uvod v sezono.

Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
ach volley superpokal panvita pomgrad odbojka

Krimovke v izdihljajih tekme do prve zmage v Ligi prvakinj

24ur.com Odbojkarji ACH Volleya do svoje 14., Mariborčanke pa do 19. pokalne lovorike
24ur.com Ljubljančani do 16., Mariborčanke pa do 21. pokalne lovorike
24ur.com Odbojkarji ACH Volleyja pokazali svojo moč v Mariboru
24ur.com Madžarke v Kamniku nadigrale Mariborčanke, ACH do 13. lovorike
24ur.com ACH Volley in Calcit Volley uspešna v srednjeevropski ligi
24ur.com Visok poraz vaterpolistov z Madžari
24ur.com Oranžni zmaji hitijo proti novemu državnemu naslovu
Priporoča
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 01 image1
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 02 prod1
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 03 prod2
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 04 prod3
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 05 prod4
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 06 prod5
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 07 prod6
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 08 image2
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 09 prod7
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 10 prod8
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 11 prod9
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 12 prod10
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Otroci znanih Slovencev odhajajo v tujino. Zneski za študij so vrtoglavi
Pri 18 letih se je odločila, da ne bo imela otrok. Razlog je presenetljiv
Pri 18 letih se je odločila, da ne bo imela otrok. Razlog je presenetljiv
Le dan po razkritju nosečnosti se je pojavila v javnosti
Le dan po razkritju nosečnosti se je pojavila v javnosti
Hčerka Michaela Jacksona je mamo prvič spoznala šele pri 15 letih
Hčerka Michaela Jacksona je mamo prvič spoznala šele pri 15 letih
zadovoljna
Portal
Znana Slovenka ljubi žensko, ne skrivata se več
Dermatolog opozarja: teh temnih pik na nosu ne smete stiskati
Dermatolog opozarja: teh temnih pik na nosu ne smete stiskati
7 stavkov, ki lahko razkrijejo, da odnos ni tako zdrav, kot mislite
7 stavkov, ki lahko razkrijejo, da odnos ni tako zdrav, kot mislite
Ta napaka pomanjša vsak dom
Ta napaka pomanjša vsak dom
vizita
Portal
Uživanje hrane v samoti lahko dobesedno spremeni način presnove glukoze v telesu
Lahko vonj vašega popka lahko razkriva znake Parkinsonove bolezni in kognitivnega upada
Lahko vonj vašega popka lahko razkriva znake Parkinsonove bolezni in kognitivnega upada
Črevesne bakterije vplivajo na imunski sistem, prebavo in počutje
Črevesne bakterije vplivajo na imunski sistem, prebavo in počutje
Po 50. letu ga mnogi začnejo uživati vsak dan
Po 50. letu ga mnogi začnejo uživati vsak dan
cekin
Portal
Bogataš z 22 milijardami: Največja laž je, da vas bo osrečil denar
Njihove fotografije uporablja ves svet. Zdaj se je znašel v resnih težavah
Njihove fotografije uporablja ves svet. Zdaj se je znašel v resnih težavah
Otroci in vdova na sodišču: kam je izginilo premoženje, vredno četrt milijarde?
Otroci in vdova na sodišču: kam je izginilo premoženje, vredno četrt milijarde?
Kitajska že skoraj dve leti kopiči zlato. Svet se sprašuje, zakaj
Kitajska že skoraj dve leti kopiči zlato. Svet se sprašuje, zakaj
moskisvet
Portal
Vse oči uprte v njeno zadnjico: v vročih kopalkah proslavila 30. rojstni dan
Je človeštvu ostalo le še nekaj tednov? Srhljiva napoved znanstvenikov iz leta 1960
Je človeštvu ostalo le še nekaj tednov? Srhljiva napoved znanstvenikov iz leta 1960
Kako prepoznati psihopata? 7 značilnosti, na katere opozarjajo psihologi
Kako prepoznati psihopata? 7 značilnosti, na katere opozarjajo psihologi
Challe Salle izgubil 20 kilogramov: 'Pri 35 letih se počutim bolje kot pri 25'
Challe Salle izgubil 20 kilogramov: 'Pri 35 letih se počutim bolje kot pri 25'
dominvrt
Portal
Vaš pes ga lahko pogoltne mimogrede. Posledice so lahko zelo resne
Skoraj nič je ne uniči: uspeva tam, kjer druge rastline obupajo
Skoraj nič je ne uniči: uspeva tam, kjer druge rastline obupajo
7 idej, s katerimi bo grob urejen še dolgo po 1. novembru
7 idej, s katerimi bo grob urejen še dolgo po 1. novembru
Ena napačna poteza in saje se razmažejo po vsej steni
Ena napačna poteza in saje se razmažejo po vsej steni
okusno
Portal
Tako boste spekli popoln kostanj v pečici, ponvi ali air fryerju
Načrt za sladek vikend: mehko kvašeno pecivo, zaradi katerega se splača prižgati pečico
Načrt za sladek vikend: mehko kvašeno pecivo, zaradi katerega se splača prižgati pečico
Hrustljavi dunajski zrezki brez razmočene skorjice: jajcem dodajte dve kapljici te sestavine
Hrustljavi dunajski zrezki brez razmočene skorjice: jajcem dodajte dve kapljici te sestavine
Te dni vsi pečejo jabolčno pito, a to staro pecivo na lončke je še preprostejše
Te dni vsi pečejo jabolčno pito, a to staro pecivo na lončke je še preprostejše
voyo
Portal
Bombaškoljka
Tiho mesto 2
Tiho mesto 2
Azija Ekspres: Zmajeva pot
Azija Ekspres: Zmajeva pot
Otok ljubezni Adria
Otok ljubezni Adria
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 2022