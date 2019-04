ACH Volley se je za prvo zmago dodobra namučil

Kamničani, ki v treh letošnjih medsebojnih tekmah niso osvojila niti niza, lahko žalujejo za zamujeno priložnostjo, so pa pokazali, da bodo v finalu precej bolj nevaren tekmec kot lani, ko se je finalna serija istih tekmecev končala po treh tekmah. Če bi bili nekoliko bolj zbrani, bi na drugo tekmo v Kamnik odšli s prednostjo, saj so imeli proti 15-kratnim prvakom dve zaključni žogi za zmago. Niso ju izkoristili, nato je sledila kazen.

Dvoboj so sicer začeli pod vtisom prejšnjih treh medsebojnih tekem, v katerih niso osvojili niti niza. Ljubljančani so ves čas vodili, odločilno pa je bilo obdobje po izidu 18:16, ko je Andrija Vilimanović z nekaj odličnimi servisi poskrbel za štiri zaporedne točke, zadnjo je dosegel z asom. Prednosti šestih točk gosti niso mogli več izničiti.

A to jim ni spodneslo kril. V nadaljevanju so zaigrali bolje, sredi drugega niza povedli z 12:8. Domači trener Matija Pleško je poskušal z menjavami spremeniti potek niza, ni mu uspelo. Njegovi varovanci so se sicer nekajkrat približali na dve točki zaostanka, več pa jim ni bilo usojeno. Dokončno je bila usodna napakaJana Pokeršnika za 18:22.

Z dobro igro so gosti nadaljevali tudi v tretjem nizu, v katerem so vodili s 16:13. A na servisTimofija Polujana je ACH dosegel štiri točke zaporedoma, nato pa minimalno prednost nekaj časa držal, prav Polujan je bil tudi odločilni mož v končnici. Najprej je poskrbel za vodstvo 23:20, nato pa izkoristil že prvo zaključno žogo za novo vodstvo svoje ekipe.

Ta je nato v četrtem nizu že vodila z 12:4, kazalo je, da je odpor varovancevAleša Hribarja strt, toda ti so vstali od mrtvih. Počasi so se bližali, na 20. točki pa prek Andreja Štembergarja Zupanaizenačili na 20:20. Gostitelji so nato še enkrat ušli, Petar Đirlićjih je povedel v vodstvo, toda zapravili so dve zaključni žogi, po izidu 24:24 še štiri, gosti pa so to kaznovali, sami z blokom izkoristili že svojo prvo zaključno žogo in izenačili na 2:2.

"Tie break" je bil vseskozi izenačen, po izidu 12:12 je za vodstvo gostov poskrbel Dimitrij Babkov, napaka Đirlića je pomenila dve zaključni žogi Calcita, a tudi te sta ostali neizkoriščeni. Največ zaslug za to ima Diko Purić, ki je svojo ekipo z blokom tudi spet povedel v vodstvo. Tega pa ni več izpustila iz rok in z blokom končala tekmo.

ACH Volley - Calcit Volley 3:2 (20, -20, 21, -28, 16)