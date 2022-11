ACH Volley v ligi prvakov ne želi biti le statist

Oranžni zmaji, ki se v ligo vračajo po letu premora, v Perugio odhajajo neobremenjeni. Za njih bo s psihološkega vidika to zagotovo najlažja tekma, na kateri ne bodo imeli česa izgubiti. Seveda tekmecu, sicer italijanskemu podprvaku, v lanski sezoni je izgubil v finalu proti Civitanovi, priznavajo vlogo favorita, poskušali pa bodo drago prodati svojo kožo in če se jim ponudi priložnost, tudi presenetiti.

Sodeč po sestavi ekipe in formi na začetku, bo to težka naloga. Perugia je po šestih krogih italijanskega prvenstva še brez poraza, minuli teden je dobila tudi italijanski superpokal, v katerem se je v finalu v Cagliariju Civitanovi z izidom 3:2 oddolžila za poraz v prvenstvenem finalu.

Za Perugio igra tudi slovenski reprezentant Gregor Ropret, ki pa ne dobiva veliko priložnosti. To je povsem razumljivo, saj je na njegovem igralnem položaju tudi italijanski reprezentant, MVP letošnjega svetovnega prvenstva Simone Giannelli, ki je tudi na začetku klubske sezone v dobri formi.

Poleg njega ima italijanska ekipa še veliko drugih zvezdnikov in širok igralski kader. Na sprejemalskih mestih igrata poljska reprezentanta Wilfredo Leon in Kamil Semeniuk, ljubljansko občinstvo je v četrtfinalu SP lahko spoznalo Ukrajinca Olega Plotnickija, ki je proti Sloveniji dosegel 30 točk, predvsem pa navdušil s servisi. Na korektorskem mestu igrata Kubanec Jesus Herrera in luksemburški odbojkar poljskega rodu Kamil Rychlicki, centralni blokerji so Brazilec Flavio Resende ter Italijana Sebastian Sole in Roberto Russo.