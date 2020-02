ACH Volley vodil z 2:0, a po preobratu ostal praznih rok

Odbojkarji ACH Volleyja so se v dvorani Tivoli pomerili z nemškim moštvom. Na prvi medsebojni tekmi obeh tekmecev so Berlinčani v domači dvorani gladko premagali Ljubljančane s 3:0 v nizih, tokrat so želeli oranžno-modri odbojkarji nemške prvake zmagati in jim vrniti za poraz. Že pred tekmo je bilo jasno, da Ljubljančani nimajo več možnosti za napredovanje, dve točki pa za uvrstitev med najboljših osem evropskih ekip nista zadostovali niti Nemcem.

Ljubljanska zasedba pod vodstvom trenerje Matije Pleška je izvrsto začela tekmo, dobila prvi in nato še drugi niz, nato pa se je ustavilo. Gostje so dobili tretjega in še četrtega, nato pa tudi odločilnega petega za zmago s 3:2 v nizih. Odločilni trenutki skrajšanega petega niza so prišli pri zaostanku Nemcev 7:9, ko so na krilih Francoza Pierra Michela Pujola, ki je dosegel dva asa, dobili štiri zaporedne točke. Po napaki Vučićevića za 10:13 pa se je že slutilo, da se bo tekma končala s porazom Slovencev. Za Berlin je to druga zmaga v sezoni, ljubljanski odbojkarji ostajajo pri eni.