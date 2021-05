Adžić: Dekleta želimo še bolj povezati

"Naši ekipi bo reprezentančni zbor v juniju prišel izredno prav. Teden dni, ki se bo odvil praktično že po koncu klubskih sezon, bomo z dekleti izkoristili za različna testiranja. V sodelovanju s fakulteto za šport bomo nadaljevali tradicijo izvrstnega testiranja motoričnih sposobnosti, telesne priprave in stanja rokometašic," se na novo snidenje z igralkami oziraDragan Adžić in obenem v izjavi za uradno spletno stran RZS doda: "Po drugi strani bomo skupen čas v Zrečah izkoristili tudi za skupne aktivnosti izven igrišč. S štabom pripravljamo različne teambuildinge, ki bodo dekleta še dodatno povezali pred vsem, kar čaka slovensko reprezentanco v bližnji prihodnosti."Konec letošnjega leta slovensko vrsto čaka nastop na že omenjenem svetovnem prvenstvu, obenem pa bo nastopila v posebnem pokalu evropske rokometne zveze, namenjen reprezentancam, ki so neposredno uvrščene na naslednje evropsko prvenstvo leta 2022. Poleg Slovenije bosta v njej nastopili obe sogostiteljici Črna gora in Severna Makedonija ter aktualne prvakinje Norvežanke. "Na zbor sem povabil nekoliko več rokometašic. Poleg tistih, ki se vračajo po poškodbah bodo prisotne tudi nekatere, ki še niso bile na treningih pod mojim vodstvom. Preverili bomo njihove sposobnosti, saj želimo čim bolj razširiti nabor igralk," dodaja Črnogorec na slovenski klopi, ki bo z ekipo v Zrečah ostal do nedelje.