Adžić: Na Italijo se bomo pripravljali, kot da gre za Norveško

Slovenija je do sedaj sedemkrat nastopila med svetovno elito. Najboljšo uvrstitev je dosegla leta 2003, ko je na Hrvaškem zasedla 8. mesto. Dve leti pred tem je bila v Italiji deveta, v Nemčiji 1997 18., deset let kasneje na istem mestu 14., na zadnjih dveh svetovnih prvenstvih na Japonskem 2019 in v Španiji 2021 pa 19. oziroma 17. Od leta 2016 slovenske rokometašice niso manjkale na nobenem evropskem ali svetovnem prvenstvu. "Po žrebu sem zadovoljen kot z vsakim drugim. Ekipa največ pridobi, če igra tekme z zahtevnimi tekmicami. Potrebno je biti odkrit, v tem žrebu bi lahko za tekmico dobili tudi katero izmed močnejših reprezentanc. Češka, Avstrija, Islandija, Slovaška in Ukrajina so denimo na papirju boljše od Italije," je po žrebu za spletno stran RZS dejal slovenski selektor Dragan Adžić in o tekmicah dodal: "Italija v zadnjih letih veliko vlaga v razvoj rokometa. Za reprezentantke organizira veliko več pripravljalnih tednov kot v preteklosti. Pred nekaj leti sem se z njo kot selektor Črne gore meril v kvalifikacijski skupini. Če se ozremo na kakovost naših tekmic, je ta zagotovo nižja od naše, a mi se bomo nanje pripravljali kot na svetovne prvakinje Norvežanke!"

Ne bežijo od vloge favorita "V kvalifikacijah smo favoriti, a tekmice niti slučajno ne bomo podcenjevali. Dobro si bomo ogledali vsako posameznico ter njihove zadnje nastope v kvalifikacijskih bojih. Italija premore nekaj igralk, ki igrajo izven matične države. V njeni izbrani vrsti prihaja do kar precejšnjih menjav, saj zanjo vedno ne igrajo vse rokometašice, a prepričan sem, da bodo za tekmi z nami na voljo vse najboljše," še dodaja črnogorski strokovnjak, ki je s slovenskimi rokometašicami navduševal slovenske navijače na letošnjem evropskem prvenstvu. Slovenske rokometašice so na evropskem prvenstvu, ki bo s finalom doživelo vrhunec to nedeljo v ljubljanskih Stožicah, zasedle osmo mesto. Njihova naslednja velika želja je osma uvrstitev na svetovno prvenstvo, po katerem bodo znane neposredne potnice na olimpijske igre leta 2024 v Parizu ter ekipe, ki se bodo za pot v Francijo pomerile v kvalifikacijah.

"Mi smo z našim ratingom in mestom na letošnjem evropskem prvenstvu dobili možnost, da tekmice dobimo iz drugega bobna. To raven so slovenski reprezentanci prinašali vsi rezultati od leta 2016 dalje, ko se je ta začela redno uvrščati na velika tekmovanja. Ne glede na to, ali se je tam nato uvrstila v drugi del, je to, ob delu na treningih, veliko pripomoglo, da je Slovenija danes tam, kjer je. Reprezentanca se gradi skozi obdobje, ne pa hipno sestavlja. Vesel sem, da sem dobil priložnost, da nadaljujem z delom v reprezentanci, ki je imela po zaslugi mojega predhodnika postavljene izvrstne temelje. Od prvega dne verjamem v naša dekleta in ona to vračajo na najboljši možen način," o poti, ki jo tlakuje trenutna generacija slovenskih deklet, v izjavi za spletno stran RZS dodaja 52-letni trener.

Decembrsko tekmovanje najboljših reprezentanc na svetu bo 26. po vrsti, prvič v zgodovini pa ga bodo gostile tri države. Na Danskem bo tekmovanje potekalo v Herningu in Koldingu, na Norveškem v Oslu in Trondheimu, na Švedskem pa v Malmöju in Gotheborgu.