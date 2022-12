Adžić: Naredili smo korak naprej

Rokometašice Krima Mercatorja so s porazom vstopile v drugi del skupinskega dela letošnje EHF lige prvakinj. Na povratnem srečanju z dansko ekipo Odense so predvsem na krilih 16 obramb razpoložene Barbare Arenhart vse do konca ohranjale upe o novi evropski točki. A zmanjkali so štirje zadetki (22:26), prav toliko, kot so Ljubljančanke zaostajale že po polovici dvoboja (11:15). Galjevičanke so z novim porazom še dlje od želene uvrstitve v izločilne boje. Ostajajo pri dveh zmagah v sezoni.

icon-expand Dragan Adžić FOTO: RK Krim Mercator

Če so Krimovke v domači obračun proti aktualnim danskim prvakinjam krenile precej silovito, pa je bilo na gostovanju drugače. Zdelo se je, da se je tekma nadaljevala tam, kjer se je pred tednom dni končala. V iskanju rešitve Krimovk na igro tekmic.

Zadnja evropska preizkušnja v tem koledarskem letu Ljubljančanke čaka v soboto, ko bodo gostovale pri francoskemu Brestu. Pri ekipi, ki so ji pred reprezentančnim premorom v domačih Stožicah odščipnili dve točki.

Deset minut so varovanke Dragana Adžića potrebovale, da so strnile svoje vrste v obrambi. In tehtnica se je prevesila na njihovo stran. Aleksandra Rosiak je pogumno predstavo v začetku enajste minute kronala s svojim drugim zadetkom in rezultat izenačila na 6:6. Nekaj trenutkov kasneje pa se je med strelke vpisala še Barbara Arenhart. Prvič v tej sezoni je zadela prav za prvo vodstvo ljubljanske zasedbe na tekmi tedna po izboru Evropske rokometne zveze. Do 22. minute sta ekipi držali korak ena z drugo. Allison Pineau je takrat rezultat postavila v začetno izhodišče, domači trener Ulrik Kirkely pa je svojim varovankam privoščil minuto odmora. A ta je vse prej kot dobro dela Krimovkam. Dankam je namreč uspel delni izid 5:0, končni rezultat prvega dela srečanja, ki je bil povsem enak tistemu v Hali Tivoli, pa je postavila Barbara Lazović.

icon-expand Aleksandra Rosiak FOTO: Luka Kotnik

Prav kapetanka Ljubljančank je imela glavno besedo tudi ob začetku drugega dela obračuna, ko so rokometašice Krima Mercatorja po zadetku Lazovićeve in Darie Dmitrieve zaostanek za tekmicami prepolovile. A njihov nalet žal ni trajal dolgo.

Kljub porazu pa imajo Krimovke še možnosti, da se prebijejo med prvo šesterico v skupini, ki bo napredovala v nadaljnje tekmovanje. Do konca rednega dela je še šest krogov.

V 40. minuti je morala namreč za dve minuti na klop sesti Maja Svetik, kar so Danke izkoristile in po tretji izključitvi rokometašic v sivo-modrih dresih v drugem polčasu znova stopile na plin. Dione Housheer, z osmimi zadetki najboljša strelka tekme, je bila dvanajst minut pred koncem s črte sedmih metrov uspešna za 23:18, za najvišjo prednost domače ekipe na tekmi. Kljub temu pa se Ljubljančanke niso predale. V končnici so zaigrale povsem prerojeno in v zadnjih sedem minut dvoboja krenile z le dvema goloma zaostanka. Po minuti odmora, ki jo je zahteval črnogorski strateg, se jim je na pladnju ponudila priložnost, da se tekmicam še bolj približajo, a je bila Althea Rebecca Reinhardt za gostujočo zasedbo previsoka ovira. Najprej je ubranila strel Lazovićeve, nekaj trenutkov kasneje pa še Rosiakove in tako gostiteljicam prinesla drugo zmago nad tigricami v tednu dni.

"V prvi polčas smo vstopili dobro, s kakovostno pripravo in pravo energijo. Razlika je nastala, ko priložnosti, ki smo si jih ustvarili, nismo izkoristili. Prav tako nismo mogli popolnoma računati na Tjašo Stanko in Jovanko Radičević, ki sta imeli nekaj zdravstvenih težav. Ostale rokometašice so dale od sebe vse. Naredili smo korak naprej v primerjavi s preteklim tednom, žal pa to ni bilo dovolj. Ključna je bila že razlika štirih zadetkov ob polčasu," je za uradno klubsko spletno stran po novem porazu dejal trener Dragan Adžić. "Dobro smo se pripravile na obrambo tekmic 5:1, kar smo tudi pokazale. A naredile smo preveč tehničnih napak, česar na prihodnjih tekmah ne smemo ponoviti. Odigrale smo bolje kot pred tednom dni, borile smo se do konca in na igrišču pustile srce," je dodala prva strelka ljubljanske ekipe na Danskem Poljakinja Aleksandra Rosiak. V vratih Krimovk je tudi na tekmi osmega kroga najelitnejšega evropskega tekmovanja blestela Barbara Arenhart, ki je ubranila 16 strelov, v napadu pa je bila s šestimi zadetki najbolj razpoložena Poljakinja Aleksandra Rosiak.