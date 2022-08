Adžić: Naredili smo prvi korak. Zdaj imamo informacije, na čem moramo še delati

Na prvi pripravljalni tekmi so aktualne slovenske državne prvakinje nadigrale tekmice iz Koprivnice. Vodile so skozi vso tekmo, po polovici s 17:12, na koncu pa je semafor kazal 31:23. " Skupni trening in tekma s Podravko Vegeto sta bila za nas zelo koristna, saj gre za ekipo, ki je ne poznamo dobro. Veseli me, da je bila na visoki ravni in motivirana, da se kosa z nami. Naredili smo prvi korak. Zdaj imamo informacije, na čem moramo še delati, in na nas je, da naredimo še naslednjega," je za uradno spletno stran kluba dejal prvi trener Ljubljančank Dragan Adžić . Nov mesec in z njim četrti teden priprav pa so rokometašice RK Krim Mercator odprle z uradnim fotografiranjem. V sproščenem in zabavnem vzdušju so nastale uradne fotografije in GIF-i za sezono 2022/23, na katere bo treba še nekoliko počakati.

Že skoraj tri desetletja med elito

Krimovke bodo v novi sezoni že 28. nastopile v ligi prvakinj, ki so jo pod vodstvom Toneta Tislja osvojile v letih 2001 in 2003. Njihove tekmice v skupinskem delu so danski Odense, norveški Vipers Kristiansand, nemški Bietigheim, francoski Brest, madžarski Ferencvaros, češki Banik Most in romunska Bukarešta. Prvi krog bo na sporedu 10. ali 11. septembra.



Okrepljeni Krim

V taboru serijskih slovenskih prvakinj so veliko kadrovali. Iz moskovskega CSKA je na enoletno posodo v Ljubljano prišla Darja Dmitrijeva, poleg 26-letne Rusinje, ki igra na položaju srednje zunanje, bo v novi sezoni v Stožicah igrala tudi izkušena črnogorska krilna igralka Jovanka Radičević ter še tri zunanje igralke: njena rojakinja in povratnica Matea Pletikosić, Poljakinja Aleksandra Rosiak in Čehinja Sara Kovarova. Za Krim Mercator bodo v sezoni 2022/23 igrale vratarke Barbara Arenhart, Jovana Risović in Zala Miklič, krilne igralke Sanja Radosavljević, Ema Abina, Maja Svetik, Ema Marković in Jovanka Radičević, zunanje igralke Betchaidelle Ngombele, Neja Polak, Aleksandra Rosiak, Tjaša Stanko, Allison Pineau, Nina Žabjek, Darja Dmitrijeva, Matea Pletikosić, Alja Varagić, Sara Kovarova in Barbara Lazović ter krožne napadalke Manca Jurič, Valentina Klemenčič in Nataša Ljepoja.