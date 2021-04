Adžić ne bo dovolil popuščanja: Tudi na Islandiji, kot da je 'za biti ali ne biti'

Izbranke novega selektorja Dragana Adžića so na Kodeljevem navdušile s pristopom, energijo, borbenostjo, nepopustljivostjo in zavzetostjo. Proti tekmicam s severa Evrope so svoje obrambne naloge opravile najbolje v zadnjih dobrih 15 letih in jim dovolile doseči vsega 14 zadetkov. V predmestje islandske prestolnice Reykjavika se Slovenke podajajo z desetimi zadetki prednosti (24:14), ki jim prinašajo ugodno izhodišče. Na rokometni mundial, ki bo v Španiji potekal med 2. in 19. decembrom, bo namreč z neposrednega dvoboja napredovala reprezentanca, ki bo v seštevku vseh tekem imela boljšo razliko med danimi in prejetimi zadetki, v primeru neodločenega izida pa bo o napredovanju odločalo večje število doseženih zadetkov v gosteh. Tudi na Islandiji slovenska vrsta ne bo nastopila v polni zasedbi. Kapetanka Ana Gros, ki si je poškodovala koleno na četrtfinalni tekmi evropske Lige prvakinj, še vedno ni nared za največje napore in z ekipo ne bo odpotovala na gostovanje. Že na začetku priprav je Adžić ostal brez Nine Zulić, ki je bila pozitivna na koronavirus, Valentina Tina Klemenčič pa je morala sodelovanje odpovedati zaradi operacije ramena, ki jo je uspešno prestala minuli četrtek. Na sobotni tekmi si je že sredi četrte minute levo koleno poškodovala Branka Zec. Vratarka bo ta ponedeljek opravila pregled z magnetno resonanco, ki bo dal odgovore o resnosti poškodbe. Ne glede na vse težave se, tako kot na prvi preizkus, slovenske rokometašice na Islandijo podajajo z jasnim ciljem. Želijo si izboriti novo vstopnico na največje tekmovanje, že svoje šesto zaporedno. Šestkrat so do slej nastopile tudi med svetovno elito - Nemčija 1997 (18. mesto), Italija 2001 (9. mesto), Hrvaška 2003 (8. mesto), Rusija 2005 (14. mesto), Nemčija 2017 (14. mesto) in Japonska 2019 (19. mesto).