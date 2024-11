Veliki pok: Dragan Adžić ni več trener Krimovk!

OGLAS

Rokometašice Krima Mercatorja so vse od prihoda črnogorskega stratega Dragana Adžića napovedovale naskok na zaključni turnir najboljše četverice Lige prvakinj. In vselej nasedle prezgodaj, da bi upravičile izjemne vložke v sestavo članske zasedbe. Po koncu sezone so vodilni možje kluba vedno znova zarezali v ekipo, iskali rešitve, vabili v Stožice najboljše posameznice v danem trenutku, a bistvenega rezultatskega napredka ni bilo. Vsaj ne takšnega, kot bi ga vodstvo kluba, navijači in podporniki pričakovali. Odgovornost za evropske poraze – o vseh domačih lovorikah se pred sezono ne govori, saj so te označene z 'obvezno' – je vselej bila na plečih igralk, nosilk igre.

V klubu so nekaj minut po naši objavi uradno potrdili Adžićevo slovo. "RK Krim Mercator obvešča javnost, da je z dnem 11. novembra 2024 sprejel odstopno izjavo glavnega trenerja Dragana Adžića. Klub se zahvaljuje trenerju za njegov prispevek in mu želi veliko uspehov v prihodnje," so zapisali na spletni strani Krimovk.

Nikoli pa niso želeli s prstom pokazati na črnogorskega strokovnjaka, ki je slovensko žensko izbrano vrsto kot prvi v zgodovini popeljal na olimpijske igre. In ravno tu se najverjetneje skriva razlog za neskončno zaupanje v 54-letnika. A po nedeljskem porazu Krimovk, ko je Metz v Stožicah slavil s 34:25, očitno vodilni predstavniki kluba, ki so sedeli za klopjo, niso mogli več ostati mirni. Častni predsednik in največji podpornik kluba, ljubljanski župan Zoran Janković, je dvorano zapustil še pred koncem tekme, očitno tudi sam ni več mogel spremljati mučenja tigric s francoskimi državnimi prvakinjami.

Včeraj je bil po dolgem času na tekmi Krimovk tudi častni predsednik kluba Zoran Janković, ki bo skoraj zanesljivo v naslednjih dneh opravil sestanek z ljudmi, ki jim zaupa, ko je govora o ženskem rokometu, in skušal najti najboljšo rešitev. FOTO: Damjan Žibert