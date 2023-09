Adžić: Po devetih letih je izjemno sezono začeti z zmago

Odločilen in odličen je bil že sam vstop v srečanje v Lubinu. Tigrice so upravičile drzne napovedi in si do desete minute nabrale že šest zadetkov prednosti. Težko je izpostaviti le eno varovanko Dragana Adžića, ki bi bila posebej razigrana. Zadevale so prav vse. Najprej Jovanka Radičević, nato sta se med strelki vpisali še Daria Dmitrieva in Tamara Mavsar, kasneje še Tatjana Brnović, Alja Varagić ter Aleksandra Rosiak. Slednja je bila na "domačem terenu" v prvem polčasu izjemno učinkovita – zaustavila se je pri petih zadetkih. "Po devetih letih je izjemno sezono začeti z zmago. Igralke so v tekmo vstopile odločno, kar je na gostovanju proti ekipi, ki je ne poznamo dobro, ključno. Z dobro pripravo in odličnim začetkom smo naredili odločilni korak, da tekmice niso mogle pokazati svoje igre. Zdaj se že oziramo proti Esbjergu, ki je zadnji dve sezoni igral na zaključnem turnirju EHF Lige prvakinj. Verjamem v še eno odlično tekmo – v nedeljo, 17. septembra, ob 14.00," že gleda naprej strateg Ljubljančank Dragan Adžić.