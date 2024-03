Adžić po evropskem slovesu: Iz igralk nisem izvlekel maksimuma

Evropsko slovo. Krimovke so tudi na povratni tekmi končnice za četrtfinale Lige prvakinj izgubile proti CSM Bukarešti s 24:30 in zaključile z mednarodnimi tekmovanji za to sezono. Izbranke Dragana Adžića so izgubile že prvi obračun na domačem igrišču prav tako s 24:30, tako da so končale igranje v Ligi prvakinj brez odmevnega rezultata. Cilji pred sezono so bili višji.