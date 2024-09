Adžić po novi zmagi: To je šele začetek našega projekta

Po izjemno izenačenem prvem polčasu obračuna med ekipama Gloria Bistrita in Krim Mercator so bile v drugem delu in predvsem v končnici tekme za nekaj nivojev boljše gostujoče rokometašice. Krimovke so se v zadnjih pet minut tekme podale s prednostjo dveh zadetkov, nato pa so z delnim izidom 0:4 odgovorile na vprašanje o zmagovalcu ter slavile z izidom 30:35.