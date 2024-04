Adžić po porazu: Cilj so še zmeraj olimpijske igre

Varovanke Dragana Adžića so praktično skozi celoten obračun lovile nemške rokometašice, ki so večji del tekme vodile za tri do štiri gole. "Pričakovali smo zahtevno tekmo. Na tej ravni bi vsekakor morali pokazati več. Najpomembneje je, da smo ostali stabilni in z možnostmi za nastop na olimpijskih igrah. To je še vedno naš cilj. Sedaj imamo na voljo dva dni za analizo in regeneracijo," je po obračunu v nemškem Ulmu povedal Adžić.