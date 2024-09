Adžić po srečni zmagi: Pričakoval sem tako motivirane in nevarne Koprivničanke

Rokometašice Krima Mercatorja, ki imajo v tekoči evropski sezoni spet visoke cilje, vezane najmanj na preboj na zaključni turnir četverice, so v Koprivnici hodile po robu, na koncu pa le osvojila načrtovani točki proti mladi zasedbi hrvaške Podravke. Po tesni zmagi nad (na papirju) najslabšo ekipo v skupinskem delu jo pravi preizkus znanja čaka že čez slab teden dni, ko bo v dvorani Stožice gostila veliko kakovostnejši danski Nyköbing. Tudi takrat s prenosom na Kanalu A in VOYO.

Rokometašice Krima Mercatorja so v 30. zaporedno klubsko sezono v EHF Ligi prvakinj vstopile tako, kot so si vse želele – z zmago. Ekipa je na gostovanju v hrvaški Koprivnici pokazala moč svoje dolge klopi. Kar deset igralk se je med Ljubljančankami vpisalo med strelke, za končni izid 24:23 in prvi dve točki v sezoni 2024/2025.

Krimovke so na tekmi naredile kar 16 tehničnih napak, na njihovo srečo pa so bile domače rokometašice silno neučinkovite v izvajanju sedemmetrovk, iz 12 poskusov so dosegle zgolj štiri zadetke.

A Krimovke na Hrvaškem nikakor niso blestele. Tudi s pomočjo sreče in napak domačink, te so še kako grešile v končnici, povrhu pa zgrešile kar osem sedemmetrovk, so gostje iz slovenske prestolnice, ki so v evropsko sezono vstopil z visokimi cilji in močno kadrovsko okrepljene, le prišle do (načrtovane) zmage, umetniški vtis pa pustile za kakšno drugo priložnost. "Pričakoval sem tako motivirano in tudi nevarno Podravko," je po tesni zmagi brez presežne vrednosti dejal strateg Ljubljančank Dragan Adžić. "Hrvatice imajo odlično mlado zasedbo, mi pa imamo za sabo le devet skupnih treningov in nekaj pripravljalnih tekem," je opravičilo za slabo igro s srečnim razpletom našel Črnogorec na klopi Ljubljančank, ki poudarja, da ima v ekipi kopico novih igralk.

Podravka vs Krim Mercator FOTO: Sofascore.com icon-expand

"Na vseh ravneh imamo rezerve in povsod se lahko izboljšamo. Ponavljam pa, nisem presenečen nad igro Podravke, ki bo trn v peti mnogim v Ligi prvakinj," je prepričan Adžić. "Mislim, da bi bil najbolj primeren razplet glede na videno na parketu - remi. Prepričan sem, da si nismo zaslužili poraza. za neuspeh pa smo krivi izključno mi. Imeli smo vse v svojih rokah, a v končnici preveč grešili. Krim je preveč izkušena ekipa, da ne bi vzela ponujenega," je sprva dejal trener Koprivničank Ivica Obrvan.

Proti Podravki se je med strelke vpisalo kar 10 Krimovk.