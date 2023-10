Adžić po tekmah z Latvijo in Italijo: Širimo nabor igralk pred SP in olimpijskimi kvalifikacijami

Ženska članska reprezentanca Slovenije je kvalifikacije za evropsko prvenstvo 2024 začela s popolnim izkupičkom s prvih dveh obračunov. Slovenke so tako pričakovano opravile uvodno kvalifikacijsko nalogo na poti do zaključnega turnirja stare celine, ki bo med 28. novembrom in 15. decembrom prihodnje leto v Baslu, Debrecenu in Innsbrucku ter na Dunaju. Na sredini tekmi v Celju so bile od Latvijk boljše za 38 golov, na dvoboju v mestecu pri Pescari pa so Italijanke premagale za 13 zadetkov.

icon-expand Dragan Adžić FOTO: Luka Kotnik

Slovenke je do zmage na gostovanju v Italiji pripeljala predvsem ekipna predstava v obrambi in napadu. Medtem ko so v obrambni polovici igrišča tekmice omejile na enomestno število doseženih zadetkov v vsakem polčasu, so si slovenske rokometašice porazdelile breme v napadu, med strelke so se vpisale prav vse rokometašice, z izjemo vratark. Izbranke slovenskega selektorja Dragana Adžića so takoj zagospodarile v Chietiju. Tekmo so odprle z vodstvom 5:0, v uvodnih minutah pa je blestela vratarka Amra Pandžić, ki je po vrsti uspešnih posredovanj prvi gol prejela šele v deveti minuti. Slovenke, ki na tekmi niso mogle računati na Ano Gros, Elizabeth Omoregie, Tamaro Mavsar, Barbaro Lazović in Aljo Varagić, je visoka prednost nekoliko uspavala, kar so gostiteljice izkoristile in v 20. minuti znižale na 5:8. Do konca prve polovice tekme so naredile kakšno tehnično napako preveč, kljub temu pa so imele absolutni nadzor nad zahodnimi sosedami, na veliki odmor so se odpravile s prednostjo petih golov (13:8).

icon-expand Slovenke so se po dveh uvodnih zmagah že močno približale preboju na EP. FOTO: Damjan Žibert

Slovenske rokometašice so v uvodnih osmih minutah drugega polčasa podvojile prednost (19:9). V nadaljevanju je bilo v njihovi igri veliko padcev in vzponov, kljub temu pa so brez težav osvojile načrtovani točki na Apeninskem polotoku. Najvišjo prednost so si priigrale na koncu tekme (31:18). "Začeli smo zbrano in spoštovali svoje dogovore. Dosegli smo svoj cilj, zelo smo se približali uvrstitvi na evropsko prvenstvo. Na dekleta sem bil ponosen že v aprilu, zdaj sem še ponosnejši. Odnos vseh reprezentantk, od prvega treninga te reprezentančne akcije pa do tokratne tekme, je bil na visoki ravni. Brezmejno so se razdajale za dres z državnim grbom. Širimo nabor igralk pred prihajajočim svetovnim prvenstvom in olimpijskimi kvalifikacijami, tudi tokrat je bila na igrišču kadetinja. Srečen sem tudi, da smo reprezentančno akcijo sklenili zdravi, brez poškodb, od dvoboja z Italijo pa smo se tudi veliko naučili," je bil za uradno spletno stran RZS dejal selektor Dragan Adžić.

Italija vs Slovenija FOTO: Sofascore.com

V slovenski reprezentanci je bila na tekmi najučinkovitejša Tjaša Stanko s petimi goli, vratarka Amra Pandžić pa je zbrala 17 obramb. "Čestitke ekipi za dobro tekmo in zmago. Zasedba, ki je prišla na to gostovanje, je dokazala, da zna igrati. Štiri točke so naše in zdaj lahko zremo naprej. Zagotovo nam je ta reprezentančni teden koristil za uigravanje pred svetovnim prvenstvom. Potrudile se bomo, da ga dočakamo v najboljši formi. Naslednje veliko tekmovanje bo hitro tukaj," je povedala prva strelka tekme Tjaša Stanko. "Tekma je bila dobra, številne napake v napadu smo popravili v obrambi. Uspel nam je lep zaključek obračuna. Velika čast je biti del članske reprezentance. Ekipa me je odlično sprejela, v izbrani vrsti se imam zelo lepo," je tekmo videla Elena Erceg.

icon-expand Nina Zulić FOTO: Damjan Žibert

Po dveh tekmah so v skupini 4 v vodstvu Francozinje in Slovenke s po štirimi točkami, Italijanke in Latvijke pa so brez njih. Slovenija bo naslednjo kvalifikacijsko tekmo igrala 28. februarja prihodnje leto, ko bo gostila Francijo, druga medsebojna tekma pa bo 2. marca v Franciji. Tretji kvalifikacijski cikel bo med 3. in 7. aprilom, tedaj se bo Slovenija najprej v gosteh pomerila z Latvijo, nato pa doma še z Italijo.