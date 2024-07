Adžić podaljšal pogodbo z RZS: Upam, da bomo še naprej konkurenčni najboljšim na svetu

Slovenke so v koronskem času na evropskem prvenstvu 2020 zasedle 16. mesto. Za tem je na trenerski stolček sedel Dragan Adžić, sicer črnogorski trener. Izbrano vrsto je prevzel aprila 2021, tik pred odločilnima kvalifikacijskima bojema z Islandijo za nastop na svetovnem prvenstvu istega leta. Slovenija je preizkus uspešno prestala, tudi rezultatska krivulja se je naglo dvignila. Med svetovno elito so Slovenke v Španiji osvojile 17. mesto med 32 sodelujočimi ekipami, na domačem evropskem prvenstvu nato leta 2022 skočile med osmerico, decembrski nastop med svetovno elito pa po odličnih igrah zaključile kot enajste. V nemškem Ulmu so aprila poskrbele za zgodovinski uspeh slovenskega športa, saj so se kot prva slovenska reprezentanca v kolektivnih športih uvrstile na poletni športni veledogodek, ki se bo čez slab mesec dni začel v Parizu.