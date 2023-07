Adžić: Pohvalno, vse punce so na zbor prišle pripravljene

Za Krimovke se je sezona uradno začela v soboto, ko so se zbrale v centru Ljubljane. V ponedeljek je sledila selitev na Roglo, kjer so tigrice v skoraj polni zasedbi začele s pripravami. Črnogorski strokovnjak Dragan Adžić sicer v prvih dneh ne bo mogel računati na izkušeno Jovanko Radičević, ki se spopada z zdravstvenimi težavami, in mlado Eleno Erceg , ki barve Slovenije zastopa na Olimpijskem festivalu evropske mladine, ostalih 18 njegovih varovank pa je pripravljenih na trdo delo. " Vse so na Roglo prišle dobro telesno pripravljene," je za uradno spletno stran kluba dejal trener Dragan Adžić .

Prvi preizkus tega poletja Krimovke čaka v petek, 4. avgusta, se bodo v domačih Stožicah pomerile z madžarskim Mosonmagyarovarom. Do konca prihodnjega meseca pa bodo na sporedu še skupne priprave z Budućnostjo (8. in 9. avgusta) in CSM Bucuresti (13. in 14. avgust). Med 17. in 21. avgustom se bo ekipa mudila v francoskem Metzu, kjer se bo udeležila močnega prijateljskega turnirja z gostiteljicami, madžarskim FTC-jem in Budućnostjo, med 25. in 27. avgustom pa se bo ustavila še na tradicionalnem turnirju v Koprivnici.