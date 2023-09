Adžić: Poljska zasedba je kakovostna, a želimo si uvodne zmage

Dvakratne zmagovalke lige prvakinj v letih 2001 in 2003 v skupinskem delu čakajo same imenitne zasedbe. V njej so poleg Zaglebie Lubina tudi trikratne zaporedne zmagovalke iz norveškega Kristiansanda, danskega Esbjerga in Ikasta, francoskega Metza, madžarskega Ferencvarosa ter romunskega Rapida iz Bukarešte.

Krimovke se bodo z letalom prek Zagreba, Varšave in Vroclava proti prizorišču uvodne tekme odpravile v petkovih dopoldanskih urah, med potnicami pa zaradi lažje poškodbe kolena ne bo kapetanke Barbare Lazović. Desna zunanja igralka slovenske reprezentance in Krima se bo soigralkam pridružila v ponedeljek.

Črnogorski strateg na klopi ljubljanske ekipe Dragan Adžić je z izbranimi besedami opisal moč poljske ekipe. "Zaglebie Lubin bo resda prvič nastopila v ligi prvakinj, a gre za kakovostno ekipo, ki je na veliko višji ravni od drugih novink v tem tekmovanju. V svojih vrstah ima štiri poljske in dve slovaški reprezentantki ter izkušeno brazilsko srednjo igralko Patricio Matieli. V svoj kader je v tej sezoni dodala še eno nekdanjo poljsko reprezentantko Aleksandro Zych, nekdanjo igralko francoskega Metza in romunske Baia Mare. Gre za zelo resno in kakovostno ekipo, z naše strani ne bo nobenega podcenjevanja," je na medijskem dogodku v dvorani Stožice uvodoma dejal Adžić.