Adžić pred potjo na SP 'odpisal' Kuraltovo, Zelnikovo in Klemenčičevo

Črnogorski strokovnjak se je za sodelovanje zahvalil mladi vratarki Karin Kuralt, debitantki na članskih pripravah Urši Zelnik in Valentini Tini Klemenčič, ki ji lažja poškodba onemogoča normalno treniranje.

Po težavah z boleznimi so se vrzeli na pripravah v zadnjih dneh naposled le zapolnile. V torek je na priprave prispela Tija Gomilar Zickero, dan zatem so ji sledile še klubske soigralke pri ljubljanskem Krimu, Alja Varagić, Nataša Ljepoja, Nina Žabjek in Manca Jurič.