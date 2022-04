Adžić pred tekmama s Črno goro: Smo bolj kompletni, značajno in igralsko

Natanko 200 dni pred začetkom prvenstva stare celine, ki ga bo Slovenija gostila družno s Severno Makedonijo in Črno goro, se je zbrala ženska izbrana vrsta. Izbranke selektorja Dragana Adžića bodo v tokratnem reprezentančnem oknu odigrale zadnji tekmi v reprezentančnem pokalu EHF Euro. V njem sicer nastopajo vse tri gostiteljice bližajočega se prvenstva in aktualne prvakinje, Norvežanke. Vse štiri omenjene reprezentance so že uvrščene na evropsko prvenstvo, medtem ko bodo preostale ekipe znane ta teden. Žreb skupin prvega dela bo na sporedu v četrtek, 28. aprila, na ljubljanskem gradu. Slovenske rokometašice pred zadnjima preizkusoma v pokalu EHF Euro zasedajo drugo mesto, a z enako točkovno bero kot Črnogorke. Četrtkova tekma v stoženski dvorani se bo začela ob 17. 30.

Selektor Adžić na tokratnem zboru ne more računati na Barbaro Lazović in Emo Hrvatin, ki še okrevata po poškodbah, Maje Svetik in Mance Jurič, ki sta nedavno staknili težji poškodbi rame oziroma kolena, ter Branke Zec (službene obveznosti) in Nuše Fegic (študijske obveznosti). Je pa po dolgem času reprezentančno opremo znova oblekla Tamara Mavsar, ki se na igrišče uspešno vrača po porodu. "Ko pogledam nazaj, čas prehitro beži. Sin bo kmalu star eno leto. Za mano je lepo obdobje, a lepo se je bilo vrniti tudi na igrišče," je za uradno spletno stran RZS povedala Mavsarjeva, ki je svojo vrnitev začela pri madžarskem Siofoku. "Reprezentanci sem se želela priključiti že pri prejšnji akciji, a me je zaustavila lažja poškodba," še dodaja levokrilna rokometašica, ki je do danes zbrala 80 nastopov. Večkrat so ji nasproti stale tudi Črnogorke. "Gre za stare znanke. Lahko rečem, da proti četrtkovim tekmicam igram že vse življenje. Neznank ne bo, nas pa zagotovo čaka zahtevna tekma. Črnogorke so znane po svoji agresivni obrambi, a verjamem, da bomo tudi me pokazale mero agresivnosti in da bo to dober uvod v tisto, kar nas še čaka," se je na četrtkovo tekmo ozrla povratnica v slovenski dres.