Adžić predstavil svoj prvi seznam igralk za tekmi z Islandijo

Na seznamu 51-letnega črnogorskega strokovnjaka Dragana Adžićani nobenih večjih sprememb v primerjavi z igralskim naborom njegovega predhodnika. V njem so vse nosilke igre iz prejšnjih let, Adžić pa je v delo vključil tudi najboljše posameznice iz letnika 2002 in 2003. Slovenske rokometašice bodo priprave za kvalifikacijski tekmi z Islandkami pričele v ponedeljek, 12. aprila. Celotne priprave bodo opravile v Ljubljani, na prvem reprezentančnem zboru pa bo Adžićev najtesnejši sodelavec selektor mlajših kategorij Gašper Kovač.

Slovenija je doslej šestkrat nastopila na svetovnih prvenstvih. Najboljša je bila na Hrvaškem 2003, kjer je zasedla osmo mesto. V Italiji 2001 je osvojila deveto, v Rusiji 2005 in Nemčiji 2017 14., v Nemčiji 1997 18., na Japonskem 2019 pa 19. mesto.