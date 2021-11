Adžić razkril širši seznam kandidatk za nastop na svetovnem prvenstvu

Selektor slovenske ženske rokometne reprezentance Dragan Adžić je na današnji spletni novinarski konferenci razkril seznam kandidatk za svetovno prvenstvo med 1. in 19. decembrom v Španiji. Od najboljših bosta zagotovo manjkali Barbara Lazović in Teja Ferfolja.

Že nekaj časa je jasno, da zdajšnji rod ženske rokometne reprezentance svoj vrhunec načrtuje za evropsko prvenstvo, ki ga bo konec prihodnjega leta Slovenija priredila skupaj s Črno goro in Severno Makedonijo. Pred največjim ženskim rokometnim tekmovanjem na slovenskih tleh bo ženska reprezentanca v začetku prihodnjega meseca nastopila na mundialu v Španiji.

icon-expand Dragan Adžić FOTO: Damjan Žibert

Že v prvem delu tekmovanja jo v Granollersu čakajo izjemno zahtevne tekme. Najprej se bo 3. decembra pomerila s Črno goro, 5. decembra s Francijo, 7. decembra pa z Angolo. V drugi del tekmovanja bodo napredovale tri najboljše izbrane vrste iz skupine A, četrtouvrščeno pa nato čakajo obračuni v tako imenovanem predsedniškem pokalu za končne uvrstitve od 25. do 32. mesta. "Po štirih ali petih letih bom imel priložnost voditi reprezentanco na velikem tekmovanju, izjemno vesel sem, da bo to Slovenija," je na spletnem medijskem druženju uvodoma dejal slovenski selektor Dragan Adžić.

icon-expand Dragan Adžić-1 FOTO: Damjan Žibert

"V Granollersu bomo nastopili v izjemno zahtevni skupini. V njej so letošnje olimpijske prvakinje iz Francije, vedno močne Črnogorke in neugodne Angolke, ki so nas pred dvema letoma na svetovnem prvenstvu na Japonskem premagale za devet golov. Tudi v primeru, da bi nastopili z vsemi najboljšimi igralkami, proti tako imenitnim tekmicam, kot nas čakajo v skupinskem delu v Španiji, ne bi bili v vlogi favoritinj," je v zvezi s tem dodal črnogorski strokovnjak na klopi Slovenije. Črnogorcu največ sivih las povzroča odsotnost Barbare Lazović in Teje Ferfolja. "Od vseh slovenskih igralk najbolje poznam prav Lazovićevo. Njena odsotnost se bo močno poznala predvsem v našem centralnem bloku, kjer bo manjkala tudi Ferfolja, obe igralki sta izjemno pomembna člena v naši verigi," pravi Črnogorec.

icon-expand Barbara Lazović bo mundial izpustila zaradi poškodbe kolena FOTO: Damjan Žibert

"Ob tem kaže omeniti, da se nekatere igralke vračajo po poškodbah, denimo Branka Zec in Valentina Klemenčič, nekatere so pred kratkim prebolele covid-19, medtem ko Aneja Beganović še vedno išče nove delodajalce in je od poletja brez kluba," je še dodal Adžić. Na njegovem seznamu je trenutno 26 rokometašic, dokončnih 17 potnic za Španijo pa bo določil po pripravah v Poreču. Slovenija bo priprave za bližnji zaključni turnir na Pirenejskem polotoku pričela 22. novembra v Laškem. Od tam se bo 25. novembra odpravila v Poreč, kjer bo opravila nekaj skupnih treningov s Hrvaško in odigrala dve pripravljalni tekmi (26. in 27. novembra). Po dnevu premora se bo v Laškem znova zbrala 29. novembra, v Španijo pa bo odpotovala 2. decembra.

icon-expand V kadru je tudi najboljša strelka Krimovk Tjaša Stanko FOTO: Damjan Žibert