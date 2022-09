Adžić: Sedaj se lahko še učimo, a na EP prostora za napake ne bo več

Za izbranke črnogorskega strokovnjaka na slovenski klopi Dragana Adžića sta tekmi proti Madžarkam v tem tednu zadnja preizkusa znanja pred sklepnimi pripravami za evropsko prvenstvo, ki bo med 4. in 20. novembrom v Sloveniji, Severni Makedoniji in Črni gori. Slovenke se bodo v prvem delu evropskega prvenstva v Celju pomerile z Dankami, Švedinjami in Srbkinjami. "V tej dvorani bomo začeli nastope na novembrskem evropskem prvenstvu, zato smo dekleta nanjo skušali kar najbolje pripraviti. Nasproti nam je stala izredno razpoložena in kakovostna reprezentanca. Tekma je minila v pravem tekmovalnem duhu," je po prvi tekmi proti Madžarkam za uradno spletno stran RZS dejal slovenski selektor Dragan Adžić in dodal: "Zadovoljen sem s tem, kako so se dekleta držala zastavljenih dogovorov. Pomembno je bilo obdobje od zaključka sezone pa do tega zbora. V klubih so trdo delale, da bi na evropsko prvenstvo prišle boljše kot prej."