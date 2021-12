Adžić: Spreminjanje značaja reprezentance je eden največjih izzivov v karieri

Slovenske rokometašice so na svetovnem prvenstvu v Španiji izpolnile primaren cilj in se po tekmah proti Črnogorkam, Francozinjam in Angolkam iz skupinskega prebile v glavni del tekmovanja. Po neodločenem izidu proti Rusinjam so jim narasli apetiti, po porazih proti Poljakinjam in Srbkinjam pa so se morale zadovoljiti s končnim 16. mestom. Naša reprezentanca je v Španiji sedmič nastopila na SP. Najboljšo uvrstitev je dosegla leta 2003 na Hrvaškem, ko je zasedla osmo mesto.

icon-expand Dragan Adžić FOTO: Damjan Žibert

Pri Rokometni zvezi Slovenije (RZS) ne skrivajo, da vrhunec zdajšnje generacije pričakujejo čez leto dni, ko bo Slovenija v sodelovanju s Črno goro in Severno Makedonijo gostila evropsko prvenstvo. Vodstvo RZS je po nekoliko nepričakovanem odhodu Uroša Bregarja na mesto selektorja Srbije v svoje vrste zvabilo Črnogorca Dragana Adžića, ki je svoje rojakinje leta 2012 najprej popeljal do drugega mesta na poletnih olimpijskih igrah v Londonu, nato pa še do končne zmage na evropskem prvenstvu v Srbiji.

Slovenija je v skupinskem delu letošnjega turnirja na Pirenejskem polotoku premagala Črno goro z 28:18, z Angolo se je razšla z neodločenim izidom 25:25 in izgubila proti Franciji z 18:29. V glavnem delu tekmovanja je igrala neodločeno z Rusijo (26:26), na zadnjih dveh tekmah pa je najprej izgubila proti Poljski s 26:27, na koncu pa še proti Srbiji s 25:31.

Izkušeni Adžić se zaveda vseh hib slovenskega ženskega rokometa, predvsem zaradi majhnega nabora igralk, v podobnem položaju pa je bil tudi v Črni gori. V Španiji je v odsotnosti poškodovane prvokategornice Barbare Lazović in ob zdravstvenih težavah Elizabeth Omoregie, Amre Pandžić in Branke Zec med turnirjem iz svojih varovank izvlekel njihove najboljše lastnosti, v končnici turnirja pa je bilo opazno pomanjkanje moči in energije za hude in zahtevne preizkušnje. "Edini pravi spodrsljaj smo si privoščili na tekmi proti Poljakinjam, na kateri smo vsi pričakovali zmago, zadnja tekma s Srbkinjami pa je prav tako razkrila določene pomanjkljivosti," je po zadnji tekmi proti Srbiji za uradno spletno stran RZS dejal Črnogorec. "To je edina tekma, ki me na letošnjem turnirju v Španiji ni zadovoljila, in v celoti prevzemam odgovornost za poraz. Podrobna analiza bo pokazala, kaj sem naredil narobe. Žal mi je, da smo na takšen način zaključili tekmovanje. Od tistih, ki našo reprezentanco poznajo najbolje, smo ob pravem času dobili sijajno lekcijo, iz katere se lahko kaj naučimo. Spreminjanje značaja te reprezentance je eden največjih izzivov v moji karieri."

icon-expand Ana Gros FOTO: AP

Črnogorec je vendarle zadovoljen z videnim. "Na turnirju v Španiji smo naredili določene kakovostne premike, na zadnji tekmi pa smo dobili lekcijo. Upam, da je prišla v pravem času in da se bomo iz nje kaj naučili. Spreminjanje značaja slovenske reprezentance je eden največjih izzivov v moji karieri, sploh zaradi tega, ker bomo čez leto dni gostili evropsko prvenstvo," je po svetovnem prvenstvu v Španiji še dejal Adžić. S predstavami so večinoma zadovoljne tudi ključne igralke. "Z našimi predstavami v Španiji sem zelo zadovoljna, sploh z delom, opravljenim v prvem delu turnirja. Določene zadeve moramo še izboljšati, a menim, da smo naredile korak naprej, kar je bil tudi naš osrednji cilj," je po končanem SP dejala izkušena Alja Varagić. Varagićeva meni, da gre za izjemne priprave za evropsko prvenstvo, katerega sogostiteljica bo tudi Slovenija. "Zdaj gremo lahko postopoma stopničko višje in gradimo zadeve za evropsko prvenstvo," je ocenila, a obžalovala poraz na zadnji tekmi prvenstva. "Nismo želele tako končati svetovnega prvenstva. Na tekmi proti Srbkinjam so se pokazale določene zadeve, ki jih moramo popraviti v prihodnosti. Vračamo se v domovino, najprej moramo malce ohladiti svoje glave in se spočiti, nato pa gremo s polno paro naprej."

icon-expand Elizabeth Omoregie FOTO: Damjan Žibert