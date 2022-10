Adžić: Verjamem, da si lahko izborimo napredovanje iz skupine

Tri dni pred začetkom ženskega evropskega prvenstva v rokometu, ki bo potekalo tudi pri nas, je slovenska reprezentanca v svoji igri bolj ali manj postorila vse. Sledi le še finalna "glazura" forme do tekme proti Danski, ki bo prva ovira naših rokometašic na domačem EP. Tekmi s Hrvaško, tretjeuvrščeno reprezentanco zadnjega prvenstva stare celine, sta razkrili, v kakšnem stanju Slovenke pričakujejo tekmovanje. Čeravno so varovanke selektorja Dragana Adžića obe srečanji izgubili, pa je v taboru naših rokometašic zaznati optimizem pred uradnim začetkom Eura.

Slovenske rokometašice so na drugi tekmi z južnimi sosedami prikazale neprimerljivo boljšo igro kot v četrtek, ko so se v mestu ob Savinji merile z istimi tekmicami. Pred dvema dnevoma so te na začetku drugega polčasa vodile za visokih devet zadetkov, na koncu pa slavile s tremi (27:24).

Slovenija se bo uvodoma v petek pomerila z Dansko. Dva dni kasneje sledi obračun s Švedsko, v torek, 8. novembra, pa še s Srbijo. Vse tri tekme se bodo začele ob 18. uri.

V drugo je bila zgodba povsem drugačna, saj sta bili ekipi dobršen del tekme tesno skupaj. V obeh primerih so po izenačenjih Hrvatice stopile korak pred Slovenke. Te so se v zadnji minuti dvakrat uspešno obranile, a na drugi strani igrišča pokazale premalo zbranosti za novo izenačenje. "Na drugi tekmi smo prikazale boljšo igro v vseh segmentih. V obrambi napredujemo iz tekme v tekmo. Premoremo agresivnost, ki je potrebna za dober rezultat. Medtem nam v napadu manjka še nekaj detajlov, kar je prineslo kakšno izgubljeno žogo preveč," je po dveh tekmah s Hrvaticami, s katerimi so opravile tudi skupen trening, povedala Ana Gros.

icon-expand Dragan Adžić FOTO: Damjan Žibert

"Mislim, da smo storili korak naprej. Seveda smo si želeli zmage, ni pa ta rezultat nič katastrofalnega. Do prve tekme evropskega prvenstva nas čaka še pet dni priprav in verjamem, da bomo te detajle izpilili," je še dodala s šestimi goli najboljša slovenska strelka. Po tri sta dodali Elizabeth Omoregie in Tamara Mavsar. "Zelo sem zadovoljen s prikazanim na drugi tekmi skozi vseh 60 minut. Ne gre pozabiti, da je Hrvaška tretjeuvrščena reprezentanca zadnjega evropskega prvenstva, ki ga je Slovenija zaključila po prvem delu. V zadovoljstvo nam je, da smo lahko z njo trenirali in odigrali ti dve tekmi. Skozi to smo krepili naš značaj, ekipo in povezave znotraj nje," je po drugem obračunu za uradno spletno stran RZS dejal selektor Dragan Adžić in v isti sapi poudaril: "Korak, ki ga je naša reprezentanca uspela narediti od četrtkove tekme z istimi tekmicami, nas lahko hrabri pred tekmovanjem, ki se začenja v petek. Verjamem, da si lahko izborimo napredovanje iz skupine prvega dela in se v drugem delu znova srečamo z odlično hrvaško zasedbo."

icon-expand Elizabeth Omoregie FOTO: Aljoša Kravanja