Adžić: Vesel sem, da smo na tako pomembni tekmi pokazali pravi obraz

Rokometašice Krima Mercatorja so leto 2022 na evropskem parketu sklenile z veliko zmago. V francoskemu Brestu so gostiteljice ugnale s končnim rezultatom 24:22 in se tako šestemu mestu skupine A, ki še vodi v nadaljevanje EHF Lige prvakinj, približale na le točko zaostanka. Najbolj razpoložena Ljubljančanka je bila Jovanka Radičević s sedmimi zadetki, pomembno vlogo pa sta imeli znova tudi obe vratarki. Barbara Arenhart je za tretjo evropsko zmago ubranila pet strelov, Jovana Risović pa deset.

Ljubljanska ekipa bo po božično-novoletnem premoru naslednjo tekmo igrala 8. januarja prihodnje leto, ko bo doma gostila Bietigheim. V nadaljevanju se bo nato doma pomerila še z Banikom iz Mosta in Bukarešto, v gosteh pa s Ferencvarosem in Kristiansandom. "Vesel sem, da je ekipa na tako pomembni tekmi pokazala svoj pravi obraz in svojo kakovost. Igrali smo dobro, tako kot smo se dogovorili in temu primeren je tudi rezultat. Zahtevni treningi so se obrestovali. Ekipi Bresta v nadaljevanju sezone želim vse dobro," je za uradno spletno stran kluba po pomembni zmagi v Franciji dejal strateg Krima Mercatorja Dragan Adžić.

Slovenska ekipa v prelomnih trenutkih dvoboja ni popustila, dobro predstavo je prikazala predvsem v obrambi, ki jim je tudi prinesla drugo zmago nad Brestom v tej sezoni. Brest ji je do konca tekme vseskozi dihal za ovratnik, v živčni in napeti končnici pa so rokometašice iz Ljubljane v pravih trenutkih dosegale gole in vse do zadnjega zvoka sirene zadržale prednost enega do dveh zadetkov. "Najprej čestitke tekmicam za tako borbeno predstavo. Pokazale smo, da ne obupamo, tudi če nekoliko zaostajamo. Borimo se do konca in zaupamo ena drugi! Smo Ekipa," je povedal strelka štirih zadetkov v Brestu Maja Svetik.

Krim Mercator je po nepopolnem devetem krogu na sedmem mestu v skupini A. V vodstvu sta norveški Vipers Kristiansand in romunska Bukarešta s 13 točkami, nemški Bietigheim in danski Odense (vsi tekma manj) sta zbrala po deset, madžarski Ferencvaros devet, Brest sedem, Krim Mercator šest, češki Banik Most pa je na zadnjem mestu brez točk.