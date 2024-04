Adžić z dvema seznamoma rokometašic proti cilju olimpijskih iger

OGLAS

Dragan Adžič FOTO: Luka Kotnik icon-expand

Slovenke se bodo na pripravah za aprilski cikel tekem zbrale v ponedeljek, 1. aprila. Pred odhodom v Nemčijo, kjer si bodo skušale priigrati prvi olimpijski nastop, bodo odigrale še tekmi zadnjega cikla kvalifikacij za EP proti Latviji v gosteh (4. april) in Italiji na Kodeljevem (7. april). Po kvalifikacijskih tekmah Adžićeve varovanke čaka najbolj pomemben del leta, nastop v olimpijskih kvalifikacijah. Turnir v Nemčiji bo na sporedu med 11. in 14. aprilom. V Neu-Ulmu se bodo Slovenke najprej pomerile proti domačinkam, nato pa po dnevu premora sledita še dvoboja proti Paragvaju in Črni gori. Selektor Adžić je danes na novinarski konferenci predstavil dva različna seznama igralk, na katere računa za pet aprilskih dvobojev. Na prvi tekmi proti Latviji bodo igrale mlajše rokometašice, nato pa bo Italija za najboljšo zasedbo služila kot priprava za tekme v Nemčiji. "Zato, ker to lahko storimo. Črna gora ima za razliko od nas v kvalifikacijah zelo težko tekmo in bo igrala v prvi postavi. Latvija pa je reprezentanca, proti kateri lahko našim igralkam omogočimo nekaj dodatnega časa in miru pred pomembnejšimi tekmami. Ponudila se je priložnost, da na gostovanje odidejo mlajše igralke, ki bodo pred tem nekaj časa skupaj trenirale," je svojo odločitev pojasnil Adžić. Po vrnitvi iz Latvije se bo šest igralk, ki so tudi na seznamu za drugo tekmo in kvalifikacije za OI, pridružilo ostalim rokometašicam, ki se bodo medtem pripravljale v Ljubljani.

Zadnji tedni za črnogorskega stratega niso bili najbolj uspešni, z reprezentanco je doživel dva visoka poraza proti Francozinjam, sicer svetovnim in olimpijskim prvakinjam, nato pa je s Krimom Mercatorjem izpadel še v dodatnih tekmah za uvrstitev v četrtfinale lige prvakinj proti Bukarešti. "Zagotovo si nismo želeli, da se bodo tekme proti Franciji in nato s Krimom proti Bukarešti končale, kot so se. Zdaj to terja večji napor od vseh nas, da dvignemo motivacijo in razpoloženje na raven, podobno tistima na svetovnem in evropskem prvenstvu. To je moj cilj," je dodal Adžić.