Adžić po testiranjih: Dobili smo izvrsten vpogled v telesno stanje deklet

Prvi septembrski konec tedna je zbral še nekaj preostalih rokometašic slovenskih klubov in preveril njihove sposobnosti. Izbrane kandidatke so se v petek zbrale na Kodeljevem, nato pa odpotovale na Roglo. "Po začetku sodelovanja z Rokometno zvezo Slovenije mi je dodatno uspelo spremljati okoli 75 slovenskih deklet, večinoma rojenih med letoma 2002 in 2007. Pred začetkom nove sezone 1. slovenske ženske lige sem želel preveriti še nekaj dodatnih igralk in zato že pred časom napovedal to septembrsko akcijo," uvodoma za spletno stran RZS pove selektor Adžić. Kot na vsaki dosedanji akciji se je selektor tudi tokrat srečal z odpovedmi, ki so posledica nove realnosti. "Na žalost pri akciji ni moglo sodelovati okoli 10 vabljenih igralk. Odpovedi so bile v veliki večini povezane z zdravstvenimi razlogi oziroma koronavirusom. Tista dekleta, ki so lahko sodelovala, so se spoznala z našim načinom dela in filozofijo članske reprezentance, jaz pa z njihovimi zmožnostmi," nadaljuje črnogorski strokovnjak. Vabljene rokometašice so po petkovem snidenju v sodelovanju s Fakulteto za šport opravile testiranje motoričnih sposobnosti. "Ta testiranja so izvrstna! Po petku smo z njimi dobili izvrsten vpogled v telesno stanje že pri več kot 100 rokometašicah. Konec tedna smo nadaljevali na Rogli, po treningih pa so dekleta dobila informacije, na kakšni ravni je trenutno njihovo rokometno znanje in čemu bodo morale v prihodnje v svojih trenažnih procesih posvetiti še več pozornosti," še pove slovenski selektor in za konec doda: "Na podlagi rezultatov testiranj, videnega in pripravljenosti v tistem trenutku bomo oblikovali sezname vabljenih igralk za naslednje reprezentančne akcije."