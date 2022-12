Adžić: Pričakujem, da bomo v najboljši formi takrat, ko bo najbolj potrebno

Krimovke, ki se bodo na parket EHF Lige prvakinj vrnile po več kot mesecu dni, v nedeljo v domači Hali Tivoli čaka obračun proti danskim prvakinjam. Odense Håndbold je v svoji četrti sezoni med evropsko elito za zdaj zabeležil tri zmage in tri poraze. Boljši je bil od Banika Mosta (41:22), Bresta (25:21) in Bietigheima (31:24), klonil pa proti FTC-ju (23:27), Veipersu (27:34) in Bucuresti (27:31). S šestimi točkami na svojem računu zaseda peto mesto na lestvici skupine A. Danke bodo s tremi srebrnimi danskimi reprezentantkami (Althea Rebecca Reinhardt, Mie Enggrob Højlund in Rikke Iversen) ter eno zlato norveško (Maren Nyland Aardahl) na tretji medsebojni tekmi s Krimovkami skušale vpisati še tretjo zmago. Ekipi sta se v najelitnejšem evropskem klubskem tekmovanju prvič pomerili v minuli sezoni. Tigrice so bile na gostovanju prekratke za dva gola (24:26), na domačem parketu pa je zmanjkalo nekoliko več (19:24). Takrat je bil odločilen predvsem prvi polčas, ko so Ljubljančanke zadele le petkrat. "S soigralkami iz reprezentance nam je na evropskem prvenstvu uspelo premagati dansko izbrano vrsto, ki ima v Odenseju podobno sestavljeno ekipo. Okrepljene so le še z nekaj tujkami," je povedala Nataša Ljepoja, za katero je odlično prvenstvo stare celine. Z 22 doseženimi zadetki je bila druga strelka zasedbe selektorja Dragana Adžića. "Zavedamo se, da k nam prihajajo Skandinavke, ki jih krasi hitra igra. To bomo skušale zaustaviti," je na kratko opisala načrt za nedeljski dvoboj krožna napadalka Ljubljančank. "Obljubim lahko, da se bomo borile in skušale prikazati najboljšo igro, s katero mislim, da je vse mogoče," za spletno stran kluba še pravi Nataša Ljepoja. Alja Varagić pravi, da komaj čakajo na nove priložnosti za dokazovanje. Prva se ponuja konec tedna, ko bo v prestolnici znova gostovala skandinavska zasedba. Tokrat bodo v njenih vrstah tudi tri srebrne danske reprezentantke in ena zlata norveška. "Velikokrat smo se že pomerile z ekipami s severa Evrope, zato poznamo pravi recept, da njihov hiter rokomet zaustavimo. Mislim, da bo ključna obramba," je pristavila Varagićeva in za konec dodala: "Upamo, da je evropsko prvenstvo prebudilo navijače, da tudi na tekme klubskega rokometa pridejo v čim večjem številu in nam dajo dodatno moč," je še zaključila slovenska rokometašica.

V tej sezoni Ljubljančankam več preglavic sicer povzroča druga polovica tekme, vendar pa so proti francoskemu Brestu dokazale, da jim ob pravi podpori domačih navijačev lahko uspe.