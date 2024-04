Adžić: Forma je tu, samo nekakšen klik manjka

OGLAS

Slovenska ženska rokometna reprezentanca ima ta teden dvojno nalogo v kvalifikacijah za EP. Prvi del je opravila brez težav, s pomlajeno zasedbo so Slovenke v Latviji zmagale s 34:16.

Za Slovenke je bila to tretja zmaga na petih tekmah in so s šestimi točkami na drugem mestu skupine, vodijo Francozinje z 10 točkami. Italija je pri štirih točkah. Na EP sicer potujeta po dve najboljši reprezentanci iz osmih skupin ter štiri najboljše tretjeuvrščene zasedbe. Selektor Dragan Adžić je zaradi kakovostne razlike med Slovenijo in Latvijo v Rigo odpeljal pomlajeno zasedbo z le šestimi standardnimi članicami, a so se tudi mlade igralke izkazale. "Bile so sijajne, sproščene, motivirane. Pričakoval sem, da bomo imeli težje delo v takšni postavi. A prvokategornice so pomagale, da so se sprostile, mlade pa so pokazale potencial. Verjamem, da imamo ekipo za prihodnost, kakovost se bo dvignila, ta tekma pa je to samo potrdila," je o mladih igralkah dejal selektor.

Selektor Dragan Adžić FOTO: Damjan Žibert icon-expand

"Pripravljamo se že za Nemčijo in Črno goro. Z Italijo se ne obremenjujemo, nastop na EP smo si praktično že zagotovili. Najpomembneje je, da na tej tekmi ekipa povrne energijo, kakršno moramo imeti za velika tekmovanja. Forma je tu, samo nekakšen klik manjka. Verjamem, da se bo zgodil proti Nemčiji in Črni gori. Italija pa nam na poti do tega lahko pomaga, je ekipa, ki jo dobro poznamo. Pričakujemo, da bo v podobni postavi kot na zadnjih treh medsebojnih tekmah, naša dekleta pa bodo pripravljena na najbolj pomembne tekme v njihovih karierah, kvalifikacije za OI," je o prihajajočih izzivih danes dejal Adžić. Priznal je, da nekaj treme in nervoze pred turnirjem v Neu-Ulmu seveda je. A to uspešno premagujejo, med drugim je igralkam pomagala tudi nekdanja plavalka Sara Isakovič, ki je z njimi delila svoje izkušnje in jih pripravila na prihajajoče pomembne tekme. V Latviji je igrala tudi Valentina Klemenčič, ki je bila zadovoljna s prvim delom naloge, a se zaveda, da zahtevnejši del šele prihaja. "Mlajše igralke smo zelo dobro opravile to tekmo. Dokazale smo, da lahko prevzamemo odgovornost. Za naslednje tekme pa se že veselimo, da lahko izpolnimo dolgoletni cilj, mislim, da bo šlo vse po načrtu. Pripravljali smo se že prejšnji teden in mislim, da ne bo težav, da bomo tekmo dobro izpeljale. Želimo si zmagati, da nam bo lažje naslednji teden," je pred Italijo razmišljala Klemenčič.

Valentina Klemenčič FOTO: Luka Kotnik icon-expand

Soigralke je za predstavo v Rigi pohvalila tudi Amra Pandžić: "Dekleta so včeraj res odlično opravila delo, ponosna sem nanje. Čaka nas še tekma z Italijo, poznamo se, a se zavedamo, da moramo zmagati. Misli pa so večinoma že usmerjene v naslednji teden. Tudi če se pripravljamo na Nemčijo, Črno goro in Paragvaj, imamo toliko kakovosti, da znamo ostati osredotočene na tekmo z Italijo."

Amra Pandžić in Maja Vojnović FOTO: AP icon-expand

Pred odhodom v Nemčijo pa si je zaželela še, da bi jih na tekmi z Italijo podprli tudi navijači. "Zelo dobrodošlo bi bilo, da se gledalci zberejo v čim večjem številu. To bi nam veliko pomenilo, da nam dajo zagon in dodatno motivacijo. In da ustvarijo vzdušje, kakršno bo v Nemčiji, kjer pa večina ne bo navijala za nas." Tekma z Italijo bo na Kodeljevem v nedeljo ob 18. uri, med 11. in 14. aprilom pa Slovenke čakajo še olimpijske kvalifikacije v Neu-Ulmu. Za prvi nastop na olimpijskih igrah bo Slovenija moči merila z Nemčijo, Paragvajem in Črno goro.