Adžić: Smo močnejši in stabilnejši, verjamem v to ekipo

V soboto je na sporedu prva domača tekma rokometašic Krim Mercatorja v novi sezoni. Na obračunu Lige prvakov se bodo ob 17.45 pomerile z dansko ekipo Nykobing. Prenos vseh tekem bo na VOYO in Kanalu A, pričakuje pa se tudi bučna podpora v ljubljanskih Stožicah. Organizatorji pripravljajo pester spremljevalni program, kar se za 40 let obstoja kluba in 30. sezono igranja v Evropi seveda tudi pričakuje.

Novinarska konferenca Krim Mercator pred začetkom evropske sezone FOTO: Damjan Žibert icon-expand

Prve nasprotnice Ljubljančank v tem elitnem tekmovanju so torej lanske podprvakinje danskega prvenstva. "Nismo imeli veliko časa, da se pripravimo na Nykobing. S tem, ko so se uvrstile v to tekmovanje, so pokazale svojo kakovost in seveda je jasno, kar kaže tudi kriterij, da je danska liga ena izmed najkvalitetnejših. Rezultat, ki so ga naredile v lanski sezoni, veliko pove o njihovi kakovosti. Veliko sprememb v njihovi ekipi ni bilo, mi pa smo se v tem kratkem času poskušali tudi čim bolje pripraviti in izboljšati pomanjkljivosti s prve tekme proti Podravki," pove trener ljubljanske zasedbe Dragan Adžić.

Danke so v evropskih tekmovanjih še precej neizkušene, saj gre za njihovo drugo udeležbo v Ligi prvakinj. "Ne glede na vse, igranje finala v močnem danskem prvenstvu pove vse o kakovosti. Mi bomo naredili vse, da sebe predstavimo v še boljši luči in presežemo njihove prednosti," še enkrat poudari trener. "Mislim, da je naša ekipa sposobna, da prevzame nadzor, da ima dogajanje pod kontrolo in tako zaustavi hitro igro, ki je njihova značilnost. Imamo takšno kvaliteto igralk, da lahko zdrži ta visok nivo. Tudi naša motivacija, s katero bomo krenili v igro, bo zelo pomembna, in poskušali bomo narediti vse, da te njihove prednosti ne bodo prišle do izraza. Na to smo se dobro pripravili."

EHF Liga prvakinj: Krim Mecator Ljubljana - Nykobing FOTO: VOYO icon-expand