'Gros, Mavsar, Varagić in Pandžić so mi dejale, da so v Parizu odigrale zadnjo reprezentančno tekmo'

Prvič po premiernem nastopu na olimpijskih igrah se bo v prihodnjem tednu zbrala ženska članska rokometna reprezentanca. Po poletnem vrhuncu bo izbrana vrsta doživela korenite spremembe. Selektor Dragan Adžić je predstavil seznam igralk. Na njem manjkajo praktično vse nosilke slovenske igre. "Ana Gros, Tamara Mavsar, Alja Varagić in Amra Pandžić so mi v pogovoru dejale, da so na olimpijskih igrah v Parizu odigrale zadnjo reprezentančno tekmo."

Ženska izbrana vrsta je pod vodstvom Dragana Adžića v dobrih treh letih skupnega delovanja stkala izjemno zgodbo in napravila strm vzpon. Vrhunec je bila udeležba na olimpijskih igrah v Parizu, kjer je nastopila kot prva ženska ekipa iz slovenskih kolektivnih športov. Konec septembra bo vstopila v nov olimpijski ciklus, ki kmalu že prinaša prvi izziv. Slovenske rokometašice bodo konec novembra začele nastope na evropskem prvenstvu v Avstriji, Švici in na Madžarskem. Že poleti je bilo znano, da se bo od igranja rokometa poslovila Barbara Lazović. V zadnjem obdobju je željo, da bi bil olimpijski nastop zadnji v njihovih reprezentančnih karierah, izrazila še četverica ključnih posameznic – Ana Gros, Alja Varagić, Amra Pandžić in Tamara Mavsar. Adžić je na ponedeljkovi novinarski konferenci razkril, da spoštuje njihove odločitve, a obenem zatrdil, da nobeni ne zapira reprezentančnih vrat.

Alja Varagić je končala reprezentančno kariero. FOTO: IHF icon-expand

"Od mojega prihoda v Slovenijo smo preverili znanje in sposobnosti 58 rokometašic. V nov olimpijski ciklus se podajamo z vedenjem, da ne bomo mogli računati na več izkušenih igralk. Željo po koncu reprezentančne kariere po olimpijskih igrah so po Barbari Lazović v pogovorih izrazile še štiri rokometašice. A vse igrajo vrhunski rokomet v vrhunskem klubu in ne vidim razloga, da ne bi pomagale reprezentanci kdaj v prihodnje, če se bodo čutile sposobne za to. Tokrat z nami ne bo še Elizabeth Omoregie, ki ima kronične težave s kolenom. Pred naslednjo reprezentančno akcijo v oktobru bomo videli ali bo del reprezentance v novem olimpijskem ciklusu. Manjkala bo tudi Nina Spreitzer, ki se je odločila za enoletni premor od igranja rokometa, a verjamem, da bo ob koncu olimpijskega ciklusa znova z nami. Po porodu vrnitev na igrišče Nine Zulić poteka v začrtani smeri in videli bomo, če nam bo lahko pomagala že na evropskem prvenstvu. Po vsem tem je dejstvo, da bi takšen manko igralk močno oslabil svetovno velesilo Norveško, kaj šele Slovenijo," je dejal črnogorski strokovnjak na slovenski klopi in obenem večkrat poudaril, da je izredno hvaležen igralkam, ki so se odločila za konec reprezentančne kariere, za vse, kar so storile za izbrano vrsto in slovenski ženski rokomet.

Dragan Adžić FOTO: Luka Kotnik icon-expand

Z novim olimpijskim ciklusom je prišlo do nekaterih sprememb tudi v štabu reprezentance. V prihodnje bo Adžiču asistiral trener ajdovskega Mlinotesta Jan Žbogar, ki bo nasledil nekdanjo reprezentantko Branko Mijatović. Po koncu olimpijskih iger so se od reprezentance na lastno željo poslovili tudi trener za telesno pripravo Marko Mrak, terapevtka Daša Tomat in tehnična vodja Mateja Kavčič. Ob boku prvega je že v pripravah na olimpijske igre in kasneje samostojno v Parizu deloval Marko Felja, ki sedaj v celoti prevzema segment telesne priprave reprezentantk. Mihi Krevsu se bo pri terapevtski službi pridružila Lara Omerzu, trener vratarjev bo še naprej Aljaž Pavlič, zdravnik pa Urban Brulc. V novo poglavje bo ženska reprezentanca prihodnji teden v Ljubljani vstopila z 22 rokometašicami. Med njimi je devet takšnih, ki so bile del ekipe tudi v Parizu. Peterica igra v tujini, ostale pa za štiri slovenske klube. Na seznam so krilne igralke Ema Abina, Tinkara Kogovšek, Maja Svetik, Živa Čopi, Elena Erceg in Ema Marija Marković, zunanje igralke Ana Abina, Špela Bajc, Nena Černigoj, Ema Hrvatin, Erin Novak, Teja Pogorelc, Tjaša Stanko, Nuša Fegic in Tinkara Rakovec, krožne napadalke Valentina Tina Klemenčič, Nataša Ljepoja, Lana Puncer in Urša Zelnik ter vratarke Dijana Đajić, Maja Vojnović in Luna Mija Zupan.

Tamara Mavsar je pomahala v slovo reprezentanci. FOTO: Luka Kotnik icon-expand

"Sedaj se obračamo k delu z igralkami, rojenimi leta 1995 in mlajšimi. V sodelovanju s selektorji mlajših selekcij, in ob podpori Rokometne zveze Slovenije, smo v zadnjem obdobju veliko pozornosti namenili mlajšim igralkam, zlasti generaciji rokometašic, rojenih v letih 2006 in 2007. Verjamem, da si bodo te, tudi z delom v okvirih članske reprezentance in posledičnim napredkom, uspele izboriti mesto na evropskem prvenstvu svoje generacije. Enako verjamem tudi za mlajšo generacijo igralk, rojenih v letih 2008 in 2009," je o novem izzivu, ki ga čaka s štabom, za uradno spletno stran RZS dejal Adžič.