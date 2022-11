Adžićev odgovor na obtožbe: Sploh nimam komentarja na to

"Sploh nimam komentarja na to. Slovenija se s temi stvarmi ni ukvarjala. Urošu (Bregarju, selektorju srbske ženske rokometne reprezentance, op. p.) sem hvaležen za vse, kar je naredil za slovenski rokomet. To je resnica. Vseh drugih stvari resnično nimam namena komentirati," je dejal selektor slovenske rokometne reprezentance Dragan Adžić.

Tudi tri izmed nosilk igre naše izbrane vrste, ki si je z zmagama nad Dansko in Srbijo odprla vrata drugega dela prvenstva stare celine, so v en glas poudarile, da so zelo presenečene nad temi obtožbami. "Sploh ne vem, kako bi to komentirala, ker sem šele danes (sreda, op. p.) izvedela za obtožbe iz srbske reprezentance. Zapise v medijih ne spremljam, ker so moje misli povsem usmerjene na tekme na evropskem prvenstvu. Časa za druge stvari ni veliko, saj si tekme sledijo druga za drugo," je svoj pogled na obtožbe iz srbskega reprezentančnega tabora podala organizatorka igre Nina Zulić.