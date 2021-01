Afera Aderlass: zdravnik se je pritožil na zaporno kazen

Zdravnikov odvetnik Juri Goldsteinje za nemško tiskovno agencijo dpa dejal, da njegov klientMark Schmidt ni bil deležen poštenega sojenja, sodišče pa ni izkoristilo priložnosti, da kljub Schmidtovemu poznavanju tega področja pogleda v skriti svet dopinga v športu. Schmidta je sodišče obsodilo na štiri leta in deset mesecev zaporne kazni, obenem pa bo moral za dopinške kršitve med letoma 2011 in 2019 plačati še 158.000 evrov.

Erfurtski zdravnik je že septembra lani priznal krivdo, njegovi zagovorniki so zanj predlagali triletno zaporno kazen, tožilstvo pa zaradi dopinških prekrškov in kršitve zakonodaje kazen petih let in pol zapora. Avstrijski in nemški policisti so februarja 2019 svetovno prvenstvo v nordijskih disciplinah v Seefeldu izkoristili za protidopinško akcijo in so po racijah v nadaljevanju razkrinkali združbo, ki je športnike zalagala s prepovedanimi poživili.

Potrdili so vpletenost najmanj 23 športnikov iz osmih držav. Osrčje zgodbe sestavlja že imenovani nemški zdravnik za športno medicino zaradi zlorabe krvnega dopinga in drugih prepovedanih sredstev. Zaradi povezav v aferi je Mednarodna kolesarska zveza (Uci) slovenska kolesarja Boruta Božiča in Kristijana Korena9. oktobra 2019 kaznovala z dveletno prepovedjo nastopanja.