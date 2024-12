'Afera kavbojke' dobila zaključek: šahovska zveza omilila kodeks oblačenja

Branilec naslova Magnus Carlsen bo nastopil na svetovnem prvenstvu v hitropoteznem šahu, potem ko je sprva odstopil zaradi kršitve kodeksa o primernem oblačenju. Mednarodna šahovska zveza (Fide) je nato nekoliko omilila pravila oblačenja za igralce, potem ko so Carlsena oglobili zaradi nošenja hlač iz jeansa na turnirju v New Yorku.

Magnusa Carlsena so v petek prosili, naj se preobleče in kavbojke zamenja s primernejšimi hlačami, če želi sodelovati na svetovnem prvenstvu v pospešenem in hitropoteznem šahu. Iz Fide so nato sporočili, da je 34-letni Carlsen, petkratni svetovni prvak v šahu, zavrnil možnost, da bi se preoblekel, za kar je prejel globo v višini 200 dolarjev (192 evrov).

Kasneje se je Norvežan umaknil s turnirja z besedami: "Iskreno povedano, sem prestar, da bi me take stvari preveč skrbele. Če je to tisto, kar želijo storiti, naj. Verjetno se bom odpravil nekam, kjer je vreme malo lepše kot pri nas." Prvi šahist sveta je v petek na dan tekmovanja prišel oblečen v kavbojke, kar udeležencem ni dovoljeno. Po drugi partiji dneva je Fide Carlsena kaznovala.

Šahovski svetovni prvak Magnus Carlsen

Carlsen, svetovni prvak med letoma 2013 in 2023, je bil posledično diskvalificiran za deveti krog. Norvežan je nato zavrnil sodelovanje v nadaljevanju turnirja. Vendar kot pravi pregovor, nobena juha se ne poje tako vroča, kot se skuha. Carlsen vendarle ni odpotoval v tople kraje. "Naj povem na kratko, igral bom vsaj še en dan," je povedal za šahovsko spletno stran taketaketake.com. "Hotel sem se že odpraviti, a mi je oče svetoval, naj vse skupaj prespim in počakam." Korak nazaj so naredili tudi pri šahovski federaciji. Pogovorili so se z uporniškim Norvežanom, obe strani sta zakopali sekire in Carlsen bo lahko igral v nadaljevanju prvenstva.

Pri Fideju bodo po besedah predsednika Arkadija Dvorkoviča nekoliko prilagodili pravila oziroma bodo člani tekmovalne žirije imeli več prožnosti pri presoji primernosti oblačil. "Še vedno je treba upoštevati uradni kodeks oblačenja, dovoljena pa so elegantna manjša odstopanja," je poudaril prvi mož šahovske federacije. Tako lahko oblačila vključujejo primerne kavbojke, ki se ujemajo s suknjičem.

