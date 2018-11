Afera 'pobesneli Max': Ocon ima srečo, da ga je zgolj odrinil!

Max Verstappen je po končani dirki za VN Brazilije v garažah oziroma prostorih, kjer dirkači opravijo obvezno tehtanje po dirki, pričakal Estebana Ocona ter ga odrinil, pri tem pa mu še grozil, da ga bo udaril. "Bila sva v sobi za tehtanje. Nameraval me je udariti, bil je nasilen. Ni bilo prav profesionalno," je za postajo Sky dejal Francoz in dodal, da se takšno vedenje Nizozemca ponavlja že nekaj let ter da je bil "takšen, odkar ga poznam."

Vzrok za Nizozemčev izbruh je bil nespreten manever Ocona, ki se je v 44. krogu, ko ga je Red Bullov dirkač skušal prehiteti za krog, zaletel v tekmeca. Verstappen se je zavrtel, izgubil dragocene sekunde in se potem, prej je bil vodilni, vrnil na drugem mestu, do konca dirke pa zaman lovil poznejšega zmagovalca Lewisa Hamiltona. Dodatek k dirki je Nizozemec napovedal že v prvem odzivu po prihodu v cilj, ko je dejal, da upa, da Ocona ne bo srečal v boksih. Pred tem ga je v pogovoru z moštvom po radijski zvezi označil za idiota, izjavo pa začinil še s kletvicami, tako da so morali v vodstvu tekmovanja zvok opremiti še s piskanjem.

Ocon ima srečo!

Razgrete glave pa se še očitno tudi po končani dirki in epilogu, ki je, da mora Verstappen zaradi izbruha odslužiti nekaj ur družbeno koristnega dela, niso povsem ohladile. Sedaj se je oglasil tudi vodja moštva Red Bull Christian Horner, ki je stopil v bran svojemu dirkaču. "Max je bil, glede na okoliščine, še kar zadržan. Moramo se zavedati, da ga je nespameten manever stal zagotove zmage na dirki. Max je nato s poškodovanim dirkalnikom rešil dirko in se celo boril za zmago, a na koncu je bilo to premalo. Esteban ima srečo, da je zgolj odrinil. Čustva so na vrhuncu po dolgi in naporni dirki in na srečo, se je Max vsaj malce ohladil med zmagovalnim krogom. Zagotavljam vam, da je bil Max umirjen, lahko bi se končalo huje za Estebana," je dodal Horner, ki sicer ne odobrava odziva njegovega dirkača, a ga v isti sapi popolnoma razume."Vodilni dirkač te je pravkar prehitel za krog in nimaš dovolj hitrega ritma, da mu slediš. Zakaj ga potem želiš nazaj prehiteti in pri tem povzročiš nesrečo? Res ne razumem, kaj je razmišljal v tistem trenutku, njegova dejanja nimajo smisla," je še dodal Horner.