Agent Dimitrova odgovarja: Odgovorni so organizatorji

Po zagotovilih Georgija Stoimenovaje Grigor Dimitrov sledil vsem navodilom in krivda za okužbo z novim koronavirusom, ki so jo Dimitrovu v nedeljo potrdili v Monaku, je po njegovem mnenju na organizatorjih. Srđan Đoković, oče pobudnika turnirja Adria Tour in prvega igralca sveta Novaka Đokovića, je v pogovoru za hrvaško televizijo RTLostro napadel Dimitrova in njegovo ekipo, podobno pa so že takoj po odpovedi turnirja storili tudi srbski mediji.

"Glede tega, kar je Srđan Đoković rekel za hrvaško televizijo, vas želim obvestiti o naslednjem ‒ Grigor je pristal direktno v Beogradu po treh mesecih popolne osamitve. Niti v Beogradu niti kasneje v Zadru mu niso ponudili testiranja na novi koronavirus,"je Tenniskafe.com navajalStoimenova. "Organizatorji dogodka so tisti, ki so odgovorni za varen potek dogajanja in pripravo pravil, ki jim je treba slediti. Grigor je striktno spoštoval vsa navodila organizatorjev turnirja in obstoječe zakone ter predpise pri prečkanju meja med Bolgarijo, Srbijo in Hrvaško."

Tvegali že od samega začetka

Adria Tour so od samega začetka, prvi del turnirja je organiziral TC Novak v Beogradu, spremljale glasne kritike zaradi pomanjkanja zdravstveno-varnostnih ukrepov. Na tribunah, ki jih sicer namenoma niso povsem napolnili z gledalci, obiskovalci niso spoštovali socialnega distanciranja, na vseh promocijskih dogodkih pa Đoković, Dimitrov, Nemec Alexander Zverev, Avstrijec Dominic Thiem in drugi prav tako niso uporabljali nikakršnih zaščitnih sredstev ali opreme. Đoković je obiskal prijateljsko košarkarsko tekmo v Beogradu, kjer je nastopil okuženi član Partizana in nekdanji član ljubljanske Olimpije Nikola Janković. Đoković je dolgo časa preživel z Nikolo Jokićem, centrom NBA-ekipe Denver Nuggets, čigar okužbo so v Združenih državah Amerike potrdili v sredo. Jokić je sicer še vedno v domovini.

Veliko stikov je bilo na Adria Touru tudi med dvoboji, teniški zvezdniki pa so se pomerili še v nogometu ter se pred prihodom v Zadar zabavali v beograjskem kabaret klubu. Tudi v Dalmaciji je bilo "pestro", igrali so košarko z nekaterimi člani KK Zadar, karavani pa so se ob slovesu Thiema pridružili še hrvaški zvezdniki Borna Ćorić,Marin Čilić in Donna Vekić. Po odpovedi finalnega obračuna med Đokovićem in Rusom Andrejem Rubljovom in potrjeni okužbi Dimitrova je sledilo množično testiranje udeležencev, poleg Ćorića pa so okužbo že potrdili tudi pri Đokoviću in njegovi ženi ter pri kondicijskih trenerjih Đokovića in Dimitrova. Med obiskovalci so okužbo potrdili pri petletnem otroku.