Agnelli kljub odhodu iz Juventusa še vedno prepričan v Superligo

Projekt Superlige je sicer športno javnost pretresel aprila 2021 in hitro doživel polom. Poleg navijačev po vsej Evropi se je načrtom uprla tudi Evropska nogometna zveza Uefa s predsednikom Aleksandrom Čeferinom na čelu.

Od 12 klubov, ki so ustanovili Superligo, jih je devet v nekaj dneh odstopilo od projekta, ostali so le Real Madrid, Barcelona in Juventus, ki še vedno zagovarjajo to tekmovanje kot rešitev za evropski nogomet.