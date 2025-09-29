Ajda Novak srebrna v kajakaškem krosu

Na olimpijski progi v avstralskem Penrithu se je začelo svetovno prvenstvo v kajaku v slalomu na divjih vodah. Prva disciplina je bila posamični kajakaški kros, že v njem pa je svoje adute imela tudi Slovenija. In res. Ajda Novak je v kajakaškem krosu osvojila srebrno odličje.

Ajda Novak FOTO: Kajakaška zveza Slovenije icon-expand

Kajakašica Ajda Novak je na svetovnem prvenstvu v Penrithu v Avstraliji že prvi dan osvojila kolajno za slovensko reprezentanco. Dvaintridesetletnica je bila v posamičnem kajakaškem krosu srebrna, ugnala jo je le Švicarka Alena Marx. Druga slovenska reprezentantka Eva Alina Hočevar je po napaki ostala brez visoke uvrstitve. Slovenka se je na progo v olimpijskem Penrithu podala zelo zgodaj in s sijajnim časom 63,07 sekunde zanesljivo prevzela vodstvo. Številne izkušene in favorizirane tekmice so nato po vrsti zaostajale.

Tudi Eva Alina Hočevar je po napaki pri drugih protitočnih vratcih ostala brez visoke uvrstitve, čeprav je za svojo reprezentančno kolegico zaostala natanko pol sekunde. Kljub temu njen čas brez napake ne bi zadoščal za kolajno. Novak je do konca ugnala le Švicarka Marx, sicer dvakratna evropska prvakinja iz Tacna prav v posamičnem kajakaškem krosu kot v krosu na izpadanje. Hitrejša je bila za 0,98 sekunde. Brona se je razveselila Brazilka Ana Satila (+1,14). Za Slovenijo je to na svetovnih prvenstvih v slalomu na divjih vodah osma srebrna kolajna, skupno pa 32. ob še osmih zlatih in 16 bronastih.

Žiga Lin Hočevar FOTO: Kajakaška zveza Slovenije icon-expand

V moški konkurenci je svetovni prvak postal Španec David Llorente, ki je za 1,12 sekunde ugnal Josepha Clarka, tretji pa je bil Čeh Jakub Krejči (+1,68). Od Slovencev si je sobotni nastop v kajakaškem krosu na izpadanje zagotovil le Žiga Lin Hočevar, ki je imel 15. čas (+3,57). Jan Ločnikar je bil 49. z zaostankom 8,69 sekunde.