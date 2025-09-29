Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športi Drugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Drugi športi

Ajda Novak srebrna v kajakaškem krosu

Sydney, 29. 09. 2025 07.57 | Posodobljeno pred 48 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
M.J. , STA
Komentarji
2

Na olimpijski progi v avstralskem Penrithu se je začelo svetovno prvenstvo v kajaku v slalomu na divjih vodah. Prva disciplina je bila posamični kajakaški kros, že v njem pa je svoje adute imela tudi Slovenija. In res. Ajda Novak je v kajakaškem krosu osvojila srebrno odličje.

Ajda Novak
Ajda Novak FOTO: Kajakaška zveza Slovenije

Kajakašica Ajda Novak je na svetovnem prvenstvu v Penrithu v Avstraliji že prvi dan osvojila kolajno za slovensko reprezentanco. Dvaintridesetletnica je bila v posamičnem kajakaškem krosu srebrna, ugnala jo je le Švicarka Alena Marx. Druga slovenska reprezentantka Eva Alina Hočevar je po napaki ostala brez visoke uvrstitve. Slovenka se je na progo v olimpijskem Penrithu podala zelo zgodaj in s sijajnim časom 63,07 sekunde zanesljivo prevzela vodstvo. Številne izkušene in favorizirane tekmice so nato po vrsti zaostajale.

Preberi še Nova slovenska prevlada na SP v sprintu na divjih vodah

Tudi Eva Alina Hočevar je po napaki pri drugih protitočnih vratcih ostala brez visoke uvrstitve, čeprav je za svojo reprezentančno kolegico zaostala natanko pol sekunde. Kljub temu njen čas brez napake ne bi zadoščal za kolajno. Novak je do konca ugnala le Švicarka Marx, sicer dvakratna evropska prvakinja iz Tacna prav v posamičnem kajakaškem krosu kot v krosu na izpadanje. Hitrejša je bila za 0,98 sekunde. Brona se je razveselila Brazilka Ana Satila (+1,14). Za Slovenijo je to na svetovnih prvenstvih v slalomu na divjih vodah osma srebrna kolajna, skupno pa 32. ob še osmih zlatih in 16 bronastih.

Žiga Lin Hočevar
Žiga Lin Hočevar FOTO: Kajakaška zveza Slovenije

V moški konkurenci je svetovni prvak postal Španec David Llorente, ki je za 1,12 sekunde ugnal Josepha Clarka, tretji pa je bil Čeh Jakub Krejči (+1,68). Od Slovencev si je sobotni nastop v kajakaškem krosu na izpadanje zagotovil le Žiga Lin Hočevar, ki je imel 15. čas (+3,57). Jan Ločnikar je bil 49. z zaostankom 8,69 sekunde.

Preberi še Trikratna olimpijska prvakinja uspešno okreva po operaciji tumorja

Prvenstvo se bo v torek zgodaj zjutraj po slovenskem času nadaljevalo s kvalifikacijami v kanuju za posameznike (Luka Božič, Žiga Lin Hočevar, Benjamin Savšek) in posameznice (Lea Novak, Alja Kozorog, Eva Alina Hočevar). Nato bosta še finalni ekipni vožnji z močnima slovenskima trojicama.

V Avstraliji, kjer bo deset slovenskih reprezentantov, bo naslov svetovnega prvaka iz Londona 2023 med kanuisti branil Savšek. Do kolajn sta pred dvema letoma prišla še letos zaradi rojstva otroka odsotna Eva Terčelj z bronom v kajakaškem krosu, tretje so bile tudi Eva Alina Hočevar, Alja Kozorog in Lea Novak v ekipni preizkušnji kanuistk.

kajak kanu sp
Naslednji članek

'Leto 2026? Vse je odprto, mogoče sploh ne bo tekmovala'

Naslednji članek

Izjemni, neponovljivi Pogačar pometel s konkurenco in ubranil naslov svetovnega prvaka

KOMENTARJI (2)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Monster_cat
29. 09. 2025 08.09
+1
Bravo. Drugace pa clanek poln vsebine.
ODGOVORI
1 0
Monster_cat
29. 09. 2025 08.48
A ....vifim da ste nardil kopi/past
ODGOVORI
0 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1256