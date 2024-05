Ajdovke osvojile rokometni pokal

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Mlinotest, ki v državnem prvenstvu zaseda drugo mesto, je upravičil vlogo favorita proti Litiji, ki sicer tudi igra končnico DP za mesta od 1 do 4. Ajdovke so pobudo prevzele takoj, niti enkrat na tekmi domačinkam niso prepustile vodstva. Še več, že v prvem polčasu so naredile dovolj za svojo prvo veliko lovoriko.

Primorke so začele odločneje, takoj povedle, do devete minute pa si priigrale že lepo prednost štirih golov, ko je Urša Zelnik zadela za 7:3. Litijanke še naprej niso našle odgovora na igro Mlinotesta, tako da je ta prednost še višal, v 21. minuti je Ana Abina poskrbela za vodstvo Ajdovk s 13:7. S šestimi goli prednosti so igralke iz Vipavske doline tudi šle na glavni odmor.