Ajdovke za osmino finala proti nizozemskim tekmicam

Prva tekma bo predvidoma na sporedu 8. ali 9. novembra v Nibbixwoudu na Nizozemskem, povratna pa teden dni kasneje v Ajdovščini. Westfriesland je šestkratni nizozemski prvak. Prav tolikokrat je osvojil domače pokalno tekmovanje, dvakrat pa tudi superpokalno lovoriko.
Aktualne nizozemske podprvakinje bodo druge evropske tekmice rokometašic iz Ajdovščine. V drugem krogu so izločile Čair iz Skopja.
