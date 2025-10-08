Svetli način
Drugi športi

Ajdovke za osmino finala proti nizozemskim tekmicam

Ajdovščina, 08. 10. 2025 07.31 | Posodobljeno pred 16 dnevi

Na sedežu Evropske rokometne zveze (EHF) so opravili žreb parov za 3. krog EHF Evropskega pokala za rokometašice. Mlinotest Ajdovščina se bo za napredovanje med najboljših 16 ekip borila z nizozemsko zasedbo Westfriesland.

Prva tekma bo predvidoma na sporedu 8. ali 9. novembra v Nibbixwoudu na Nizozemskem, povratna pa teden dni kasneje v Ajdovščini. Westfriesland je šestkratni nizozemski prvak. Prav tolikokrat je osvojil domače pokalno tekmovanje, dvakrat pa tudi superpokalno lovoriko.

Aktualne nizozemske podprvakinje bodo druge evropske tekmice rokometašic iz Ajdovščine. V drugem krogu so izločile Čair iz Skopja.

rokomet
